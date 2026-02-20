Le Vietnam est officiellement devenu pays associé de l’Agence internationale de l’énergie

La réunion ministérielle de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 2026, tenue les 18 et 19 février à Paris, a approuvé officiellement l’adhésion du Vietnam en tant que pays associé.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné que cette décision constituait une reconnaissance des efforts soutenus et de la détermination du pays dans la transition énergétique et l’action climatique mondiale. Cette adhésion intervient à un moment clé, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, résolument engagé vers la neutralité carbone et la transition verte.

Le diplomate a réaffirmé le soutien de Hanoï à la vision commune d’une organisation énergétique véritablement mondiale, reflétant les nouvelles dynamiques du secteur et assurant un équilibre entre les intérêts des membres et des pays associés. Il a assuré que le Vietnam contribuerait activement aux dialogues énergétiques internationaux.

Dans son discours d’ouverture, le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, a salué l’approfondissement de la coopération avec le Vietnam en vue d’un système énergétique mondial sûr, durable et abordable. Il a souligné que ce pays de plus de 100 millions d’habitants, doté d’un fort potentiel solaire, hydroélectrique et gazier, ainsi que de perspectives dans le nucléaire, constituera un partenaire associé important de l’AIE.

L’AIE constitue l’un des principaux forums énergétiques mondiaux. Au-delà de son statut d’organisation internationale de référence, elle joue un rôle central dans la garantie de la sécurité énergétique et la promotion d’une transition énergétique propre et durable.

Le statut de pays associé permettra au Vietnam d’accéder plus étroitement aux ressources, aux analyses de politiques publiques et aux expériences internationales dans un contexte de mondialisation accrue des enjeux énergétiques.

La réunion ministérielle de l'AIE 2026 a rassemblé près de 60 ministres et hauts responsables, ainsi que des dirigeants de grands groupes énergétiques et technologiques tels que EDF, TotalEnergies et Shell. L’AIE a également annoncé l’adhésion de la Colombie comme 33e membre, le lancement du processus d’intégration du Brésil et l’entrée de l’Inde dans la phase finale de son adhésion. -VNA/VI