Le Vietnam est déterminé à sanctionner sévèrement toutes les violations liées à la pêche INN

À l’échelle nationale, plus de 28 000 navires de pêche sont désormais équipés d’un système de surveillance satellitaire (VMS). Photo : VNA

Dans l’après-midi du 6 novembre, lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, en réponse à la question du journaliste de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), la porte-parole du ministère Pham Thu Hang, a déclaré :

Le point de vue du Vietnam concernant la pêche INN est cohérente et a été clairement réaffirmée à de nombreuses reprises. Le Vietnam s’attache à développer durablement l’économie maritime, à maintenir un développement durable du secteur de la pêche avec une flotte et des métiers adaptés à la capacité d’exploitation des ressources halieutiques, et à respecter pleinement les règlements relatifs à la lutte contre la pêche INN.

Ces derniers temps, le Vietnam a élaboré et perfectionné son système juridique sur la pêche afin d’en garantir l’efficacité et l’efficience, tout en mettant en œuvre de nombreuses mesures visant à prévenir et à combattre la pêche INN, sanctionnant de manière stricte, ouverte et transparente les infractions constatées.

Récemment, le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué le "Plan d'action pour le mois de l'opération renforcée contre la pêche INN et pour le développement durable du secteur halieutique vietnamien". Les autorités compétentes et les localités vietnamiennes ont, mettent et continueront à mettre en œuvre régulièrement des activités de gestion, de sensibilisation, d’éducation et de nombreuses mesures concrètes afin d’inciter les pêcheurs à respecter la législation vietnamienne et les zones maritimes des autres pays établies conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et aux conventions et accords internationaux auxquels le Vietnam est partie ou signataire.

« En tant que membre actif, proactif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam est toujours prêt à renforcer la coopération et à partager ses expériences avec les pays de la région et la communauté internationale dans la lutte contre la pêche illégale, à promouvoir une gestion efficace et durable de la pêche, conformément aux dispositions du droit international », a souligné Pham Thu Hang. -VNA/VI