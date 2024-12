Le Vietnam est convaincu que la République de Corée stabilisera rapidement sa situation et continuera à se développer fortement dans les temps à venir.

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse aux questions de correspondants sur les dernières évolutions de la situation politique en République de Corée, et sur les plans de protection des citoyens au cas où la situation deviendrait plus tendue.

Lors de la conférence de presse périodique de son ministère donnée dans l’après-midi du 5 décembre, Pham Thu Hang a indiqué que le Vietnam, en tant que pays entretenant un partenariat stratégique global avec la République de Corée, s’intéressait aux évolution de la situation actuelle dans ce pays et les suivait.

Concernant la communauté vietnamienne en République de Corée, elle a déclaré que selon les informations de l'ambassade du Vietnam dans ce pays, ces dernières évolutions n'avaient pas encore affecté ses activités quotidiennes.

Après avoir reçu des informations sur la situation actuelle en République de Corée, le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ambassade du Vietnam de surveiller les évolutions et de contacter immédiatement les autorités locales et les Associations des Vietnamiens pour se renseigner sur la situation des ressortissants, a-t-elle dit.

L'ambassade du Vietnam en République de Corée conseille aux ressortissants de se conformer aux réglementations et instructions des autorités locales, d'éviter les grands rassemblements et de rester en contact avec l'ambassade.

La porte-parole a réaffirmé que jusqu'à présent, les activités quotidiennes de la communauté vietnamienne en République de Corée se poursuivaient de façon normale.

« Dans un esprit de service au peuple et considérant la protection des citoyens comme l'une des priorités de premier rang du ministère des Affaires étrangères, nous et l'ambassade du Vietnam en République de Corée continuons de suivre de près la situation et sommes prêts à prendre des mesures de protection des citoyens nécessaires », a conclu la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. – VNA/VI