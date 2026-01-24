Le Vietnam est bien représenté dans le classement mondial des universités par discipline

Campus de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM). Photo : laodong.vn

Le Times Higher Education (THE) a publié son classement mondial des universités par discipline 2026, dans lequel des universités vietnamiennes apparaissent dans neuf des onze disciplines.



Les disciplines prises en compte étaient les arts et les lettres, le commerce et l’économie, l’informatique, les sciences de l’éducation, l’ingénierie, les sciences de la vie, la médecine et la santé, les sciences physiques et les sciences sociales.



Par rapport à l’année dernière, le Vietnam a intégré les arts et les lettres au classement. L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM) y est représentée, se classant dans le groupe 601-800.



Avec neuf universités présentes dans le classement, l’ingénierie est la discipline la plus représentée pour le Vietnam. L’Université Duy Tân et l’Université Tôn Duc Thang occupent les meilleures places, toutes deux dans le groupe 301-400, conservant ainsi leur position de l’année précédente. L’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville suit dans le groupe 601-800.



En économie et gestion, plusieurs universités vietnamiennes ont également obtenu des classements relativement élevés. L’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville se classe première au Vietnam dans le groupe 301-400, un résultat inchangé par rapport à l’année dernière.



Parmi les autres établissements classés figurent l’Université nationale de Hanoi (VNU-Hanoi), l’Université Duy Tân, l’Université Tôn Duc Thang et la VNU-HCM.



L’Université Duy Tân et l’Université Tôn Duc Thang se sont également distinguées au Vietnam dans de nombreux domaines, notamment les sciences de la vie, les sciences physiques et les sciences sociales.



En sciences de l’éducation, la VNU-Hanoi était la seule représentante vietnamienne dans le classement l’année dernière. Cette année, outre l’université classée dans le groupe 501-600, la VNU-Hanoi et l’Université de Huê figurent également dans le classement, toutes deux dans le groupe 601-800.



Deux universités vietnamiennes supplémentaires ont rejoint cette année le classement par discipline du THE : l’Université de Da Nang et l’Université Nguyen Tat Thanh. L’Université Nguyên Tât Thành s’est particulièrement bien classée dans les domaines de la médecine et de la santé (501-600) et des sciences de la vie (601-800).



À l’échelle mondiale, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a conservé sa position de leader dans les domaines des arts et des lettres, du commerce et de l’économie, ainsi que des sciences sociales. L’Université Stanford s’est distinguée en éducation et en droit, l’Université Harvard a dominé en ingénierie et en sciences de la vie, et le California Institute of Technology (Caltech) s’est classé premier en sciences physiques.



L’Université d’Oxford a dominé en informatique et en médecine et santé, tandis que l’Université de Cambridge a détrôné l’Université Stanford pour s’emparer de la première place en psychologie.



Parmi les établissements asiatiques les mieux classés en 2026 figuraient l’Université Tsinghua et l’Université de Pékin, qui se sont classées respectivement 3e et 7e dans la catégorie commerce et économie.



Basé sur une vingtaine d’indicateurs répartis en quatre grands groupes, le World University Ranking du Times Higher Education se présente comme « le seul tableau de performance mondial qui évalue les universités à forte intensité de recherche sur l'ensemble de leurs missions principales », à savoir l’enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales. – VNA/VI