Le Vietnam espère un renforcement durable de ses relations avec les États-Unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente de la Commission d'examen de la sécurité et de l'économie américano-chinoise du Congrès américain Reva Price. Photo: VNA

Recevant une délégation de la Commission d'examen de la sécurité et de l'économie américano-chinoise (USCC) du Congrès américain, conduite par sa présidente Reva Price, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam restait attaché à une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, d'ouverture, de multilatéralisme et de diversification des relations, ainsi qu'à sa politique de défense dite des « quatre non ».

Le Vietnam poursuit une politique de construction d'une économie indépendante et autonome, tout en s'engageant activement et activement dans une intégration internationale vaste, substantielle et efficace, a-t-il déclaré. Il s'est félicité du développement récent des relations bilatérales, a salué les efforts continus des États-Unis pour faire face aux conséquences de la guerre et a exhorté le pays à reconnaître rapidement le statut d'économie de marché du Vietnam, à retirer le Vietnam des listes de contrôle des exportations stratégiques D1 et D3, et à renforcer le transfert de technologie dans la coopération bilatérale en matière d'économie, de commerce et d'investissement afin de promouvoir des relations commerciales équilibrées et durables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le soutien de l'administration et du Congrès américains à un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère, appelant le président et les membres de l'USCC à continuer de soutenir le développement des relations bilatérales.

Concernant la question des droits de douane, le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam était prêt à négocier avec les États-Unis au bénéfice des deux peuples et des milieux d'affaires, en vue d'un commerce équilibré et durable. Il y a également vu une opportunité de restructurer l'économie, de diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement, et de construire une économie indépendante et autonome tout en renforçant une intégration active, substantielle et efficace au monde.

Lors des discussions sur les questions régionales, le Premier ministre a réitéré la position constante du Vietnam, qui souhaite régler la question en Mer Orientale par des mesures pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Il a souligné les efforts déployés pour mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et promouvoir les négociations sur un Code de conduite (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international.

Il a demandé aux États-Unis de continuer à soutenir la position commune de l'ASEAN sur la question en Mer Orientale et les efforts visant à résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international.

Se félicitant de sa première visite au Vietnam et se déclarant impressionnée par le fort développement du pays, Mme Price a affirmé que le Vietnam était un partenaire important des États-Unis dans la région.

Les membres de la délégation ont salué les progrès des relations bilatérales au cours des 30 dernières années et se sont montrés optimistes quant à leur développement futur.

Ils ont approuvé les propositions du Premier ministre et se sont engagés à continuer de plaider en faveur des efforts visant à faire progresser les relations bilatérales, notamment la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam et les négociations tarifaires entre les deux pays.-VNA/VI