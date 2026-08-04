Le Vietnam envoie ses meilleurs étudiants au Camp scientifique asiatique 2026

Une délégation vietnamienne de dix étudiants d'élite issus des meilleures universités et lycées pour élèves surdoués du pays participe au Camp scientifique asiatique (Asian Science Camps - ASC) 2026, qui s'est ouvert le 3 août à l'Université de Hong Kong (HKU) (Chine).

Les représentant de 28 pays et territoires participent à l'événement. Photo: VNA

Ce forum d'une semaine, qui se déroule du 2 au 8 août et est organisé par la HKU à l'occasion de son 115e anniversaire, réunit les meilleurs étudiants de 28 pays et territoires, ainsi que des lauréats des prix Nobel, Fields et Turing. Le mathématicien vietnamien, le professeur Ngo Bao Chau, figure parmi les personnalités invitées.





La docteure Nguyen Bich Huyen, maître de conférences à l'École de génie électrique et électronique de l'Université des sciences et technologies de Hanoï et chef de la délégation, a déclaré que l'équipe participe à cet événement avec pour mission de partager des idées et des connaissances avec des homologues internationaux grâce à un programme de passerelles mis en place par la Société vietnamienne de physique.



Elle a précisé que ce programme vise à connecter le Vietnam aux établissements d'enseignement du monde entier, favorisant ainsi les progrès scientifiques et éducatifs. Le programme comprend des séances plénières, des échanges entre conférenciers et étudiants, des expositions de posters scientifiques, des rencontres informelles et des excursions.



L'Asian Science Camp est un forum annuel à but non lucratif, supervisé par le Conseil international de l'Asian Science Camp, et conçu pour stimuler le dialogue et la coopération scientifiques régionaux.



L'ASC trouve son origine dans les rencontres des lauréats du prix Nobel de Lindau et a été initialement créé en 2005 par les professeurs Lee Yuan-Tseh, lauréat du prix Nobel de chimie en 1986, et Masatoshi Koshiba, lauréat du prix Nobel de physique en 2002. Taipei (Chine) a accueilli le premier camp en 2007.



Ce camp vise à inspirer la prochaine génération de talents asiatiques grâce à des échanges directs avec des scientifiques de renommée mondiale, tout en renforçant les liens entre les étudiants les plus brillants qui façonneront l'avenir de la région. -VNA/VI