Le Vietnam envisage de sortir le COVID-19 du groupe des maladies infectieuses A

Selon le Service de la Santé de Hanoï, les 1er et 2 juin, la ville lancera la campagne de supplémentation en vitamine A pour près de 400.000 enfants âgés de 6 à 35 mois de la ville.

De plus, du 1er au 7 juin, Hanoï mettra en place une campagne de pesée et de mesuration pour tous les enfants de moins de 5 ans vivant dans la capitale.

La Journée des micronutriments (1er et 2 juin) en 2023 a pour thème "Les micronutriments sont essentiels à la croissance ; au développement de la force physique, de la stature et de l'intelligence ; à l'amélioration de la santé et de la résistance du corps". Les activités à cette occasion visent l’objectif : plus de 99,8 % des enfants âgés de 6 à 35 mois recevant des doses de vitamine A en deux phases (phase 1 en juin et phase 2 prévue en décembre 2023) ; plus de 95 % des enfants de moins de 5 ans pesés et mesurés pour évaluer le taux d'insuffisance pondérale, de retard de croissance, d'émaciation, de surpoids et d'obésité.

Le chef adjoint du Service de la santé de Hanoï, Vu Cao Cuong, a demandé de répartir raisonnablement le nombre d'enfants pour éviter la surcharge dans les endroits fournissant de vitamine A. Les agents de santé doivent effectuer des dépistages des enfants avant de leur donner à boire.

La ville mettra en place des équipes pour inspecter la préparation et la mise en œuvre de la campagne de supplémentation en vitamine A et des activités de la Journée des micronutriments dans la ville. -VNA/VI