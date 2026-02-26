Le Vietnam envisage de faire 2026 l’année de percée pour l’économie numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé mercredi 25 février à un changement décisif, passant d’une gouvernance axée sur les tâches à une gouvernance axée sur les résultats, exhortant les ministères et les autorités locales à mesurer leurs performances en fonction de résultats tangibles et de la satisfaction du public, alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique et sa croissance tirée par l’innovation.



Présidant la première réunion de 2026 du Comité directeur gouvernemental sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique et le Projet 06, une initiative nationale visant à tirer parti de la base de données démographiques, de l’identité numérique et de l’authentification électronique pour soutenir le développement socio-économique, il a souligné que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique devaient devenir les principaux moteurs de la croissance économique.



Il a chargé les ministère des Sciences et des Technologies, de la Sécurité publique, de l’Industrie et du Commerce de finaliser des cadres juridiques novateurs, notamment dans les domaines de l’économie des données et de l’intelligence artificielle, et de publier rapidement des réglementations d’orientation pour les lois nouvellement adoptées sur la transformation numérique, l’IA, la cybersécurité et le commerce électronique afin d’éviter les vides juridiques.



Le minstère de la Sécurité publique est invité à élaborer un décret relatif aux mécanismes spéciaux de développement d’un Centre d’innovation et d’exploitation des données relevant du Centre national des données, à soumettre au cours du premier trimestre 2026, un mécanisme d’organisation et de fonctionnement de la plateforme de données, à finaliser au deuxième trimestre 2026 ; un mécanisme et des politiques de développement de l’économie des données, à finaliser en septembre 2026.



Le ministère des Finances, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, devra élaborer un cadre juridique sur la tarification des données, les frais, les prix d’exploitation des données du Centre national des données, les incitations fiscales et les capitaux pour les entreprises impliquées dans des activités liées aux données, qui devrait être finalisé d’ici juin 2026.



Le chef du gouvernement a également insisté sur le lancement officiel du Centre national des données n° 1, l’expansion nationale de la 5G d’ici 2026 et le déploiement commercial des services Internet par satellite en orbite terrestre basse.



Concernant le Projet 06, il a souligné une intégration plus poussée avec la réforme administrative, demandant de réduire et de simplifier les procédures administratives, dont la suppression des redondantes de documents et d’informations déjà disponibles dans les bases de données nationales ou intégrées à la plateforme VNeID.

Délégués participant à la première réunion de 2026 du Comité directeur gouvernemental sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique et le Projet 06. Photo : VNA

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, le gouvernement veillera à ce qu’au moins 3% des dépenses budgétaires annuelles de l’État soient consacrées à la transformation numérique. La priorité sera accordée, au premier trimestre 2026, aux produits technologiques stratégiques, notamment l’intelligence artificielle et les drones, l’énergie nucléaire, la transformation numérique, la transition verte, l’économie créative et le ferroviaire à grande vitesse.



Tout en reconnaissant les progrès accomplis par les ministères, les collectivités locales et les entreprises, il a rappelé que les bases de données nationales essentielles dans les domaines de la sécurité sociale, de l’agriculture, de la santé et des sanctions administratives demeurent incomplètes. L’infrastructure numérique n’a pas encore pleinement suivi le rythme de la croissance économique du Vietnam : la couverture 5G reste inférieure aux objectifs nationaux et les centres de données à grande échelle ne sont pas encore entièrement déployés.



Le chef du gouvernement s’est dit convaincu qu’une économie numérique axée sur les données et pilotée par l’intelligence artificielle générerait une croissance plus forte et plus durable, permettant au Vietnam de moderniser son modèle de gouvernance et de renforcer sa compétitivité nationale dans les années à venir.



Selon le Comité directeur gouvernemental, la base de données nationales sur la population a relié 15 ministères et agences, une entreprise publique, trois compagnies de télécommunications et 34 localités, tandis que la plateforme VNeID compte désormais 94 millions de profils vérifiés et 68 millions de comptes activés.



Le pays a réduit et simplifié 2.690 des 3.085 procédures administratives, soit 87,2%, et 1.973 des 2.371 conditions commerciales, soit 83,2%, permettant ainsi une économie d’environ 34.600 milliards de dôngs, équivalente à 28% des coûts de mise en conformité.



Le décaissement des fonds d’investissement publics jusqu’au 31 janvier 2026 a atteint 858.621 milliards de dôngs, soit 94,8% du plan fixé par le Premier ministre. Le Vietnam a également entamé la construction des usines de fabrication de puces électroniques, telles que celles de Viettel, FPT et Hanoi.



