Le Vietnam enverra une délégation de plus de 500 membres aux 19es ASIAD

Le Vietnam enverra une délégation sportive de plus de 500 membres aux 19es Jeux asiatiques (ASIAD), qui débuteront en Chine à la fin septembre.

Le Vietnam a obtenu de bons résultats lors des 18es ASIAD. Photo d’archives : VNA

La délégation, dirigée par le directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, Dang Hà Viêt, comprend 90 entraîneurs et 337 athlètes de 31 sports, selon une décision signée jeudi 31 août par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung.



Les effectifs des équipes vietnamiennes de football masculines et féminines n’ont pas encore été dévoilés.



La délégation sportive vietnamienne aux 19es ASIAD est divisée en trois groupes, par ordre d’importance - avec un plan spécifique pour chacun d’entre eux.



Le premier groupe comprend échecs chinois, sepak takraw, tir, karaté, cyclisme, haltérophilie et tir à l’arc.



Le deuxième groupe comporte natation, athlétisme, aviron, canoë, tennis de table, échecs, tennis, gymnastique, roller, boxe, taekwondo, lutte, wushu, judo, kurash, jujitsu et escrime.



Le troisième groupe comprend volley-ball, football, golf, badminton, tennis soft, e-sport et breakdance.



Une cérémonie d’envoi de la délégation aura lieu le 20 septembre. Le nageur Nguyên Huy Hoang a été choisi comme porte-drapeau du Vietnam lors de la cérémonie d’ouverture des 19es ASIAD.



Le Vietnam vise deux à cinq médailles d’or lors de cette édition. Lors des 18es ASIAD, le Vietnam a remporté quatre médailles d’or, 16 d’argent et 18 de bronze.