Le Vietnam enverra cinq nouveaux officiers au Soudan du Sud et en République centrafricaine

Le ministère de la Défense a organisé vendredi 12 janvier une cérémonie pour annoncer et remettre la décision du président de la République portant envoi de cinq officiers aux missions de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud et en République centrafricaine.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense remettant la décision du président de la République aux Casques bleus vietnamiens, à Hanoi, le 12 janvier. Photo : VNA

Le colonel Pham Manh Thang, chef du Département de maintien de la paix du Vietnam, a fait savoir que tous les préparatifs de déploiement des officiers se sont achevés pour l’essentiel, y compris la lettre d’approbation de l’ONU et les billets d’avion, les officiers partiront ce mois-ci en mission.

Quatre officiers qui seront envoyés à la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation de l’ONU en République centrafricaine (MINUSCA) sont le lieutenant-colonel Dô Van Thông, le commandant Trinh Van Hung, le sous-capitaine Nguyên Hai Duy et le sous-capitaine Lê Son Tung.

Ils remplaceront respectivement le lieutenant-colonel Pham Quang Thiêu, le commandant Vu Duc Nhiên, le lieutenant-colonel Nguyên Van Hiên, le sous-capitaine Pham Tiên Long.

Le cinquième officier, le sous-capitaine Pham Vu Huy Hiêp, sera envoyé à la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS), en remplacement de la femme lieutenant-colonel Bui Thi Minh Nguyêt.

S’exprimant lors de la cérémonie, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a demandé aux cinq officiers d’appréhender et de mettre en œuvre sérieusement la position et la politique extérieure du Parti, de l’Etat et de l’Armée populaire du Vietnam (APV).

Il a espéré que les officiers opérant loin du pays, dans un environnement difficile, continueront de maintenir la tradition et la discipline de l’APV, d’observer les règlements de l’ONU, les lois du pays hôte et les instructions des autorités et du Département de maintien de la paix du Vietnam, de faire preuve de force de caractère et de capacité, contribuant à faire rayonner l’image du Vietnam sur la scène internationale.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a également demandé au Département de maintien de la paix du Vietnam de continuer de renforcer la sélection du personnel et de préparer le prochain remplacement d’officiers dans les missions de maintien de la paix. – VNA/VI