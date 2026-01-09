Lors du point de presse périodique du ministère des Affaires étrangères. Photo : VNA

Le Vietnam entretient d'excellentes relations traditionnelles avec le Venezuela et souhaite poursuivre le développement de sa coopération dans le cadre du Partenariat global entre les deux pays, a déclaré le 8 janvier la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.



Pham Thu Hang a fait cette déclaration lors du point de presse périodique du ministère, en réponse à une question d'un journaliste sur l'impact des récents événements au Venezuela sur la coopération bilatérale.



Lors de ce même point de presse, interrogée sur l'annonce faite le 7 janvier par le président américain Donald Trump de son retrait de 66 organisations internationales et agences des Nations Unies, Pham Thu Hang a réaffirmé le soutien constant du Vietnam au multilatéralisme. Elle a souligné que le Vietnam attache une grande importance au rôle des institutions multilatérales, et notamment des Nations Unies, dans la promotion de la gouvernance mondiale et la résolution des défis communs, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.



Le Vietnam espère que les pays continueront de défendre le multilatéralisme et de contribuer activement à la construction et au renforcement des institutions multilatérales et du droit international, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable dans le monde, a déclaré la porte-parole. Elle a affirmé que, dans cet esprit, le Vietnam est prêt à participer et à contribuer activement, dans la limite de ses capacités, aux mécanismes multilatéraux mondiaux et régionaux.



En réponse à une question d'un représentant de l'ambassade d'Arabie saoudite au Vietnam concernant la position du Vietnam sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient, notamment au Yémen, ainsi que sur les mesures prises par l'Arabie saoudite et le Conseil présidentiel yéménite concernant la sécurité et la souveraineté du Yémen, Pham Thu Hang a déclaré que le Vietnam suivait de près la situation au Yémen.



La diplomate a exhorté toutes les parties à faire preuve de retenue, à éviter toute action susceptible d'aggraver la situation et à s'abstenir de tout recours à la force ou de toute menace de recours à la force. Elle a souligné l'importance d'intensifier le dialogue et de créer les conditions propices à une solution politique pour le Yémen, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, contribuant ainsi à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. - VNA/VI