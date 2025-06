Le Vietnam entre pour la première fois dans le Top 30 mondial de volley-ball féminin

L’équipe féminine vietnamienne de volley-ball a grimpé à la 28e place du classement mondial publié par la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), après sa victoire 3-0 contre l’Australie lors de la Coupe des Nations de la Confédération asiatique de volley-ball (AVC), le 12 juin.

Ce résultat a permis à l’équipe vietnamienne de gagner 3,96 points supplémentaires et d’atteindre son meilleur classement mondial.

Le Vietnam occupe désormais la quatrième place en Asie, derrière le Japon, la Chine et la Thaïlande.

Sous la direction de l’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt, l’équipe vietnamienne a régulièrement progressé tout au long de la Coupe des Nations de l’AVC 2025, qui se déroule au gymnase de Dông Anh, à Hanoi.

Elle s’est hissée de la 31e à la 30e place après sa victoire contre Taipei chinois le 8 juin, puis à la 29e place après sa victoire contre l’Inde, et maintenant à la 28e place après le match contre l’Australie.

Avant le tournoi, le Vietnam était légèrement distancé du Kazakhstan, mais mène désormais avec 14,32 points d’avance. Une victoire contre le Kazakhstan en demi-finale, le 13 juin à 17h30, pourrait améliorer encore le classement de l’équipe.

Plusieurs autres équipes ont également enregistré des progrès notables au classement FIVB grâce à leur participation à la Coupe des Nations AVC. La Mongolie est remontée à la 66e place, l’Iran a gagné six places pour se rapprocher du Top 50, et la Nouvelle-Zélande, jusque-là non classée, pointe désormais à la 55e place.

D’autres changements de classement sont attendus lors des demi-finales prévues le 13 juin, suivies de la finale le 14 juin. – VNA/VI