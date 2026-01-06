Le Vietnam enregistre un excédent commercial de 20 milliards de dollars en 2025

Les exportations de vêtements contribuent de manière significative aux exportations nationales. Photo : VNA

Le Vietnam a clôturé l'année 2025 avec un excédent commercial de 20,03 milliards de dollars. Le volume total des échanges commerciaux du pays a atteint 930,05 milliards de dollars, affichant une progression robuste de 18,2% par rapport à l'année précédente, portée par une croissance de 17% des exportations et de 19,4% des importations.

Ces chiffres ont été annoncés par Nguyên Thi Huong, directrice générale de l'Office national des statistiques, lors d'une conférence de presse tenue le 5 janvier à Hanoï pour présenter les statistiques socio-économiques du quatrième trimestre et de l'année 2025.

Dans le détail, les exportations de marchandises pour l'année 2025 se sont élevées à 475,04 milliards de dollars, en hausse de 17% sur un an. Le secteur de l'investissement direct étranger (IDE), pétrole brut inclus, demeure le principal moteur de cette dynamique avec 367,09 milliards de dollars, soit 77,3% du total des exportations, en hausse de 26,1%.

En 2025, 36 produits d'exportation ont enregistré un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars chacun, dont huit produits dépassant les 10 milliards de dollars.

La structure des exportations reste largement dominée par l'industrie manufacturière, qui représente 88,7% de la valeur totale avec 421,47 milliards de dollars, suivie par les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, les matériaux et produits minéraux.

Chargement et déchargement de marchandises au port MPC de Hai Phong. Photo : VNA

Du côté des importations, le montant total s'est établi à 455,01 milliards de dollars sur l'année (+19,4%), dont 93,6% sont consacrés aux matières premières nécessaires à la production nationale. 47 produits importés avaient une valeur supérieure à un milliard de dollars, dont neuf produits importés dépassant 10 milliards de dollars.

La Chine conserve sa position de premier fournisseur du Vietnam avec un chiffre d'affaires de 186 milliards de dollars, tandis que les États-Unis demeurent le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec 153,2 milliards de dollars.

Malgré ces résultats positifs, l'excédent commercial global de 20,03 milliards de dollars accuse une légère baisse par rapport aux 24,94 milliards enregistrés l'année précédente.

Face à ce constat, Nguyen Thi Huong a exhorté le gouvernement à prendre efficacement des mesures visant à stimuler les exportations, à promouvoir le commerce et à diversifier les chaînes d'approvisionnement, etc. Elle a souligné l'importance de maximiser les avantages tirés des accords de libre-échange (ALE) déjà signés, tout en explorant de nouveaux marchés à fort potentiel tels que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine pour garantir un excédent commercial durable.

En outre, il est nécessaire d'accompagner les entreprises nationales dans l'amélioration de la qualité de leurs produits, l'accès aux capitaux, l'application de hautes technologies dans la production, les enquêtes antidumping internationales, entre autres.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement se concentre sur le déploiement des mécanismes et des politiques visant à lever les obstacles, à bâtir des chaînes d'approvisionnement agricoles durables et à renforcer la qualité, la valeur, la compétitivité et la crédibilité des produits agricoles vietnamiens sur les marchés national et international. -VNA