Le Vietnam engage un changement de perspective sur les technologies numériques

Le développement scientifico-technologique, l’innovation ainsi que la transformation numérique sont identifiés comme une priorité stratégique et un moteur clé permettant au Vietnam de s’affirmer dans une nouvelle ère. Photo : VNA

Après une longue période axée sur la maîtrise des technologies, le Vietnam est confronté à un nouvel impératif de développement : non seulement atteindre l’autosuffisance, mais aussi devenir un leader. Ce changement marque une évolution majeure dans la conception du développement, l’industrie des technologies numériques étant placée au cœur de l’autosuffisance nationale et de la souveraineté numérique.



Entreprises technologiques et tournant du développement numérique au Vietnam



La résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale représente un tournant significatif dans la conception du développement. Pour la première fois, des technologies stratégiques telles que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et le big data sont identifiées comme de nouveaux moteurs de croissance, tandis que l’industrie des technologies numériques est considérée comme un secteur fondamental. Bien que la résolution soit en vigueur depuis un peu plus d’un an, elle a rapidement imprégné la vie économique et sociale, passant d’une orientation stratégique à des résultats concrets.



En 2025, le secteur des technologies numériques au Vietnam affichait un chiffre d’affaires d’environ 198 milliards de dollars américains, en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente, contribuant à hauteur de plus d’un billiard de dôngs (38 milliards de dollars américains) au PIB.



L’infrastructure numérique a continué de se développer, avec une couverture 5G atteignant 90 % de la population et des débits internet mobile parmi les 20 plus rapides au monde. Le Vietnam a opéré une transition fondamentale, passant d’une activité principalement axée sur le traitement et l’assemblage à la recherche indépendante et à la maîtrise des technologies stratégiques clés, notamment les équipements d’infrastructure 5G, les centres de données, le cloud computing et l’intelligence artificielle, tout en s’intégrant progressivement à la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Cette évolution offre aux entreprises technologiques vietnamiennes les moyens de dépasser la simple maîtrise et d’atteindre un objectif plus ambitieux : le leadership.



D’un point de vue stratégique, le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hung, a souligné que la concurrence mondiale actuelle ne repose plus sur le faible coût de la main-d’œuvre ou la taille des marchés, mais sur la science, la technologie, l’innovation et les données. Les pays capables de maîtriser les technologies clés, de détenir les technologies stratégiques et de façonner les normes et les écosystèmes sont ceux qui ont la capacité de devenir des leaders.



Entre 2020 et 2025, l’initiative «Make in Vietnam» a permis aux entreprises technologiques de développer leurs compétences en matière de conception, d’innovation et de déploiement de produits. En 2025, plus de 2.000 entreprises de technologies numériques avaient conquis les marchés internationaux, générant un chiffre d’affaires dépassant 15 milliards de dollars américains et témoignant d’une solide maîtrise technologique. La prochaine étape exige une transition vers une stratégie «créer et produire au Vietnam pour diriger», grâce au développement de plateformes clés dans les domaines de l’infrastructure numérique, des données, de l’intelligence artificielle, du cloud computing et de la cybersécurité.



Création de plateformes et d’écosystèmes

Démonstration d'un robot doté d'intelligence artificielle et présentation de la solution iKnow guidant les citoyens dans leurs démarches administratives lors du Forum national 2025 sur le développement des entreprises de technologies numériques au Vietnam.

Si la résolution n°57 définit la vision stratégique, le prochain défi réside dans sa mise en œuvre effective et dans la construction d’un écosystème suffisamment robuste pour atteindre l’objectif de passer «de la maîtrise au leadership».



Malgré une dynamique positive, l’écosystème des technologies numériques vietnamiennes reste confronté à des obstacles. Certaines initiatives d’entreprises sont lentes ou n’atteignent pas les objectifs fixés, en raison d’investissements limités en recherche et développement, d’une évolution technologique rapide et de la volatilité des marchés mondiaux.



Parallèlement, certaines entreprises restent prudentes, attendant un cadre juridique plus complet, incluant des lois clés sur l’industrie des technologies numériques, l’intelligence artificielle, la transformation numérique et les hautes technologies.



Les observateurs notent que le Vietnam manque encore d’un nombre suffisant de grandes entreprises technologiques ayant l’envergure et l’influence nécessaires pour piloter les chaînes d’approvisionnement. La capacité d’innovation et les investissements en R&D demeurent limités, tandis que le nombre de brevets et de solutions commercialisées est restreint. Ceci souligne la nécessité de développer un groupe d’entreprises technologiques de pointe, soutenues par des mécanismes politiques solides, afin de constituer des groupes technologiques majeurs capables de jouer un rôle moteur dans l’écosystème et d’établir des liens étroits avec les PME.



Le président du groupe Viettel, Tào Duc Thang, a affirmé que, face au lien de plus en plus étroit entre technologie, sécurité nationale et souveraineté, la maîtrise des technologies clés n’est pas seulement une nécessité de développement, mais une responsabilité stratégique. Viettel a investi sur le long terme dans la R&D, maîtrisé de nombreuses technologies clés, développé cinq secteurs de haute technologie essentiels et participé activement à neuf des onze groupements technologiques stratégiques nationaux.



Du point de vue des infrastructures, le président du groupe VNPT, Tô Dung Thai, a souligné que l’infrastructure numérique ne doit plus être considérée comme un simple «canalisation» technique, mais comme un produit «Make in Vietnam». Conçue dans un esprit d’ouverture et de partage, l’infrastructure numérique – reposant sur la connectivité de nouvelle génération, l’IA dans le cloud et des plateformes de données sécurisées – doit servir de tremplin aux produits technologiques vietnamiens.



Parallèlement, le PDG du groupe FPT, Nguyên Van Khoa, a noté qu’au cours des cinq dernières années, l’externalisation a diminué, passant d’environ 90% à 30% de l’activité de FPT, au profit d’investissements systématiques dans les technologies clés telles que l’IA, les données, l’infrastructure numérique, la cybersécurité et les semi-conducteurs, alignant ainsi étroitement la stratégie de l’entreprise sur les priorités nationales.



De ces différentes perspectives se dessine une tendance commune : les entreprises technologiques vietnamiennes ne sont plus de simples suiveuses, mais assument progressivement le rôle de créatrices et de leaders. Cette maturation dynamise l’ensemble de l’écosystème, de la recherche et la production aux marchés nationaux et internationaux.



Le ministre Nguyên Manh Hung a affirmé que, dans cette nouvelle phase de développement, la question essentielle n’est plus de savoir qui fabrique un produit, mais s’il peut influencer les marchés et façonner de nouvelles approches. Le leadership ne découle pas d’applications fragmentées, mais de la résolution de grands défis nationaux tels que la gouvernance urbaine intelligente, la santé numérique, l’éducation numérique, les énergies propres, l’intelligence artificielle et la sécurité numérique.



À l’aube de la période 2026-2030, l’initiative «Make in Vietnam» se positionne comme un nouveau modèle, porteur du message : «Make in Vietnam pour diriger». Les entreprises technologiques doivent non seulement produire des produits, mais aussi maîtriser la technologie, la conception, les données et la propriété intellectuelle. L’État met en place des institutions et des politiques favorables ; les entreprises investissent à long terme ; et le marché évalue leurs capacités et leur valeur réelles. Tel est le fondement d’un écosystème capable de jouer un rôle de premier plan et de renforcer la compétitivité du Vietnam à l’ère du numérique. – VNA/VI