Le Vietnam encourage un grand groupe chinois des infrastructures à élargir ses investissements

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) a reçu, le 9 janvier à Hanoï, Yan Jiehe, fondateur et président de China Pacific Construction Group. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, ce vendredi du 9 janvier à Hanoï, Yan Jiehe, fondateur et président de China Pacific Construction Group, l'un des plus grands groupes privés chinois spécialisés dans l'investissement, la construction, l'exploitation et la gestion des infrastructures.

Appréciant hautement la participation du groupe à plusieurs projets d’infrastructures majeurs à Hanoï en tant qu’entrepreneur, le Premier ministre a salué les propositions du groupe visant à prendre part à de grands projets d’infrastructures au Vietnam dans les temps à venir, l’invitant à accroître davantage ses investissements dans le pays.

Le chef du gouvernement a encouragé le groupe à renforcer sa coopération avec les entreprises vietnamiennes à travers des projets et des réalisations concrètes, associés au transfert de technologies, contribuant ainsi au développement socio-économique du Vietnam et à l’approfondissement des relations bilatérales, actuellement en plein essor et bénéfiques pour les deux pays.

Le Premier ministre a invité le groupe à étudier la poursuite de sa participation à des projets au Vietnam afin d’exploiter plus efficacement les espaces de développement, notamment le projet de métro reliant l’aéroport international de Tan Son Nhat à celui de Long Thanh.

La rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et Yan Jiehe, fondateur et président de China Pacific Construction Group. Photo : VNA

Pour sa part, Yan Jiehe a indiqué que son groupe avait remporté des appels d’offres et mettait actuellement en œuvre trois grands projets à Hanoï, à savoir le projet de construction du pont Tu Lien et de ses voies d’accès, lancé le 19 mai 2025 ; le projet de construction du pont Ngoc Hoi et de ses voies d’accès, lancé le 19 août 2025 ; ainsi que le projet de la ligne n°5 du métro de Hanoï (Van Cao – Hoa Lac), lancé le 19 décembre 2025.

Rendant compte au dirigeant vietnamien de l’état d’avancement de ces projets, Yan Jiehe a également présenté les orientations de coopération du groupe au Vietnam dans les temps à venir, exprimant son souhait de participer à de grands projets d’infrastructures et de poursuivre une coopération étroite et durable avec le Vietnam, conformément aux orientations définies par le gouvernement vietnamien. -VNA/VI