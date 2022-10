Le Vietnam encourage les investissements dans les énergies renouvelables

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu mardi 11 octobre à Hanoi le vice-président exécutif de l’américain AES Corporation, Juan Ignacio Rubiolo, a déclaré que le Vietnam encourage les initiatives d’investissement dans les énergies renouvelables et propres du groupe et des partenaires de prestige.

Le gouvernement vietnamien offre son accompagnement et son soutien dans le règlement des problèmes pour que les projets d’AES soient fructueux, rentables et durables sur la base de "bénéfices harmonisés et de risques partagés", conformément à la législation et aux orientations du développement énergétique du Vietnam, a-t-il promis.



Le chef du gouvernement a également demandé aux partenaires de développement de soutenir le Vietnam dans la transition énergétique afin d’assurer l’équité, la justice, la durabilité et l’inclusion, ainsi que des avantages pour la population.



Cela se traduit par le soutien des entreprises et investisseurs vietnamiens dans l’accès aux ressources financières, l’amélioration des compétences de gestion, la formation des ressources humaines, la participation plus profonde aux chaînes de valeur mondiales et surtout le transfert de technologie des énergies renouvelables, et le développement de l’industrie de fabrication d’équipements d’énergies renouvelables, a-t-il indiqué.

Exprimant son unité de vues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh sur le développement de l’industrie énergétique au Vietnam, Juan Ignacio Rubiolo a apprécié le fort développement économique du Vietnam, la construction d’infrastructures et l’amélioration du niveau de vie de la population, notamment la réalisation d’une croissance impressionnante dans un contexte économique mondial difficile.

Le vice-président exécutif d’AES Corporation a misé sur le potentiel de développement et les opportunités d’investissement au Vietnam dont le gouvernement s’est efforcé d’améliorer l’environnement des affaires, y compris la construction des règles pilotes sur le mécanisme d’accord d’achat direct d’électricité (DPPA) qui permet aux entreprises d’acheter de l’électricité directement auprès d’entreprises privées produisant des énergies renouvelables.

Il a estimé que le Vietnam peut être à la pointe de la transition énergétique dans la région, affirmant qu’AES continuera à investir sur le long terme avec le désir de devenir un partenaire contributeur actif pour que le Vietnam atteigne la neutralité carbonne d’ici 2050, contribuant à la construction d’un Vietnam fort, indépendant et prospère.

Implanté au Vietnam depuis 2010, AES a investi dans le projet de centrale à charbon Mong Duong 2 d’une puissance de 1.150 MW à Quang Ninh. Le groupe est également l’investisseur du projet de centrale à cycle combiné gaz Son My 2 sous forme de partenariat public-privé dont la politique d’investissement a été récemment approuvée par le ministère de l’Industrie et du Commerce.