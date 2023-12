Le Vietnam enchanteur dans les yeux de touristes italiens

Avec la bouillonnante Hô Chi Minh-Ville, le delta du Mékong et sa vie fluviale, la vieille ville de Hôi An, la paradisiaque baie de Ha Long, les célèbres grottes de Tam Côc-Bich Dông et les mille saveurs de la gastronomie locale, le Vietnam est dans les yeux de touristes italiens souvent considéré comme un pays magnifique et séduisant.

Elisabetta Gregoraci à Hôi An, au milieu des traditionnelles lanternes colorées. Photo: VNA



Le Vietnam regorge de choses intéressantes et de beaux paysages à admirer, a confié la mannequin et présentatrice de télévision Elisabetta Gregoraci, s’épanchant sur ses expériences de son récent voyage au Vietnam lors d’un entretien avec le consul honoraire du Vietnam à Naples, Silvio Vecchione.

Elisabetta Gregoraci, qui compte environ 2 millions de followers sur les réseaux sociaux en Italie, a fait savoir que le Vietnam était un pays merveilleux avec de nombreuses attractions qui lui donnent toujours envie de visiter et qu’elle était très heureuse d’avoir l’opportunité de se rendre au Vietnam.



Elle a posé ses valises dans la dynamique et moderne Hô Chi Minh-Ville, a exploré le verdoyant delta du Mékong en sampan, s’est immergée dans la vieille ville de Hôi An classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, avant de se rendre à Tam Côc-Bich Dông à Ninh Binh et de naviguer à la découverte de la baie de Ha Long.

Du Nord au Sud, le Vietnam déploie des décors magnifiques entre plages de sable blanc, paysages montagneux, reliefs karstiques, et rizières en étage. Photo d'illustration: VNA

J’ai eu le sentiment que dans ces endroits superbes, le temps semblait s’arrêter pour laisser la nature et l’air frais tisser les merveilleuses histoires du Vietnam, s’est-elle souvenue.

La cuisine vietnamienne est un autre incontournable. Elisabetta Gregoraci s’est régalée des rouleaux de printemps frits dont elle s’est initiée à la confection, et a goûté presque toutes les spécialités emblématiques de street food dans les lieux qu’elle visitait.

Selon elle, les Vietnamiens sont très amicaux et accueillants et elle aimerait présenter sur les réseaux sociaux ce pays magnifique avec une merveilleuse culture traditionnelle.

Le Vietnam est une destination de plus en plus populaire auprès des touristes italiens. Ils étaient plus de 15.000 à voyager au Vietnam en 2023 et un plus grand nombre y compris des célébrités, ont choisi le Vietnam pour passer leurs vacances cettte année. – VNA/VI