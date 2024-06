Le Vietnam en tête du classement à la 9e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic

Après trois journées de compétition, le Vietnam a obtenu un résultat excellent avec huit médailles d’or, quatre d’argent et cinq de bronze, gagnant ainsi la première place lors de 9e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic tenue du 8 au 10 juin à Hanoi.

La République de Corée a occupé la 2e place, avec 7 médaille d’or, 4 d’argent et 1 de bronze, suivie du Japon (1 d’or, 4 d’argent et 2 de bronze).

Le 9e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic a attiré le plus grand nombre de pays et territoires participants jamais vu - 14 délégations: Australie, Cambodge, Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), Indonésie, Inde, Iran, Japon, Kirghizistan, Mongolie, Philippines, République de Corée, Thaïlande et Vietnam.

L'équipe vietnamienne compte 68 membres, dont 17 entraîneurs et 51 sportifs, participant à toutes les 18 épreuves du tournoi.

La présidente du Comité technique de gymnastique aérobic de la Fédération internationale de gymnastique (FIG), Yagi Kitagawa Tammy, a affirmé que le tournoi était un succès grâce à la préparation minutieuse du Vietnam.

Elle s’est déclarée convaincue que tous les participants ont vécu des expériences merveilleuses à Hanoi, ajoutant que la capitale Hanoi a également laissé une impression d'hospitalité et d'enthousiasme.

Tous les participant ont également eu l’occasion d’explorer des caractéristiques culturelles uniques et la cuisine locale pendant les jours de compétition, a dit Yagi Kitagawa Tammy, qui a espéré que Hanoï deviendra à l'avenir une destination attractive et un centre d'organisation d'événements sportifs majeurs sur le continent. -VNA/VI