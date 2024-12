Le Vietnam émerge comme une puissance économique de l’Asie de l’Est et du Pacifique

Le Vietnam s’est distingué comme l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région Asie de l’Est-Pacifique en 2024. Les performances remarquables du pays sont attribuées à une reprise robuste des exportations associée à une forte demande intérieure, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) Andrea Coppola, économiste principal de la Banque mondiale et responsable du programme pour la croissance équitable, la finance et les institutions au Vietnam.

- Comment évaluez-vous la croissance économique mondiale en 2024 ? Selon vous, quels sont les faits marquants et les principaux moteurs de la croissance mondiale cette année ?

L’économie mondiale se stabilise, après plusieurs années de chocs négatifs qui se chevauchent, et elle devrait croître de 2,7 % en 2024. Malgré des coûts de financement élevés et des tensions géopolitiques accrues, l’activité mondiale s’est raffermie en 2024 en raison de trois facteurs principaux. Le premier facteur est la modération de l’inflation. L’inflation globale mondiale a continué de diminuer progressivement, en raison de la baisse des prix des matières premières (reflétant l’amélioration des conditions d’approvisionnement en produits énergétiques et alimentaires, malgré les tensions géopolitiques) et des effets décalés du resserrement monétaire de 2023. L’inflation est désormais proche des objectifs d’inflation dans de nombreuses économies avancées, émergentes et en développement.

Deuxièmement, dans un contexte de modération de l’inflation, l’assouplissement monétaire soutient la demande et l’activité économique dans la plupart des économies avancées et en développement.

Troisièmement, alors que la demande mondiale se redresse, les échanges commerciaux et les investissements se raffermissent et contribuent à l’expansion régulière de l’économie mondiale. Dans ce contexte, la croissance mondiale en 2025 devrait rester stable aux mêmes niveaux qu’en 2024. Une certaine décélération dans les deux principaux moteurs de l’économie mondiale – les États-Unis et la Chine – devrait être compensée par un raffermissement de la croissance dans d’autres pays, notamment dans de nombreux autres marchés émergents et en développement. La reprise de la croissance devrait être généralisée, la croissance devant se renforcer dans environ 60 % des économies.

- Récemment, plusieurs institutions financières mondiales ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance économique pour l’Europe et ont averti que les politiques tarifaires réciproques pourraient affaiblir les perspectives économiques de l’Asie, en particulier de la Chine et de l’Asie du Sud-Est, en 2024 et 2025. Comment évaluez-vous ce problème ?

La croissance économique en Europe et l’intégration commerciale jouent un rôle important dans la croissance des économies exportatrices d’Asie du Sud-Est. La faible croissance en Europe et les mesures de restriction des échanges ont un impact négatif sur les exportations et les investissements dans les pays d’Asie du Sud-Est. Bien que la croissance économique en Europe reste faible, la situation s’améliore progressivement. L’activité économique s’est lentement accélérée, passant de 0,4 % en 2023 à 0,8 % en 2024, et nous prévoyons qu’elle s’accélérera encore pour atteindre entre 1 % et 1,5 % en 2025.

- En 2024, l’économie vietnamienne a été confrontée à de nombreux défis, notamment les tensions géopolitiques, la hausse des taux d’intérêt dans les principales économies, le ralentissement de la croissance chez les principaux partenaires commerciaux et les impacts des catastrophes naturelles. Comment évaluez-vous les performances économiques du Vietnam cette année à la lumière de ces défis ?

Les performances économiques du Vietnam en 2024 ont été très positives. Comme de nombreux autres pays dans le monde, le Vietnam a dû faire face aux défis liés aux tensions géopolitiques internationales et à la vulnérabilité au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Malgré ces adversités, l’économie vietnamienne a fait preuve de résilience, poursuivant sa tendance à long terme de croissance et de développement, et a pu atteindre les taux de croissance les plus rapides de toutes les économies d’Asie de l’Est, grâce à un rebond des exportations et à une reprise progressive de la demande intérieure. Nous prévoyons que ces performances positives se poursuivront en 2025.

- Les flux mondiaux d’IDE se déplacent considérablement vers de nouveaux marchés. Dans un contexte de concurrence régionale de plus en plus féroce, comment évaluez-vous la position concurrentielle du Vietnam par rapport aux autres pays de la région et du monde ? Quels facteurs aident le Vietnam à maintenir ses avantages concurrentiels et quels domaines doivent être améliorés ?

La capacité du Vietnam à attirer les investissements étrangers reste forte. Cela est dû à plusieurs facteurs importants tels que la stabilité que le pays peut offrir aux investisseurs, l’attention des autorités à renforcer

l’environnement des affaires et la position stratégique du Vietnam en tant que « pays connecteur » entre deux puissances telles que la Chine et les États-Unis. Pour renforcer davantage sa capacité à attirer les investissements étrangers, je pense que le Vietnam pourrait se concentrer sur la formation de sa main-d’œuvre, accélérer les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie, y compris les énergies propres, ce qui contribuerait à réduire l’intensité carbone de ses exportations, et approfondir les accords commerciaux pour réduire les obstacles non tarifaires restants au commerce et aux investissements.

- La Banque mondiale prévoit que la croissance du PIB du Vietnam atteindra 6,5 % en 2025. Selon vous, quels sont les principaux risques que le Vietnam doit identifier et surmonter pour atteindre une croissance positive l’année prochaine ?

La Banque mondiale prévoit que la croissance en 2025 restera forte et que le Vietnam sera à nouveau l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Asie de l’Est. Trois principaux risques pourraient affecter ces perspectives positives. Tout d’abord, la principale incertitude provient d’une croissance mondiale plus lente que prévu, notamment aux États-Unis, dans l’Union européenne et en Chine, et d’une reprise plus lente du secteur immobilier. Deuxièmement, si la qualité des actifs du secteur bancaire devait encore s’affaiblir, la capacité de prêt des banques pourrait être compromise, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la croissance des investissements. Troisièmement, le Vietnam reste également vulnérable à l’intensification des catastrophes naturelles liées au climat. Si les risques de baisse de la croissance se matérialisent et laissent peu de place au soutien monétaire (compte tenu de l’appréciation attendue du dollar américain au niveau mondial), l’accélération des décaissements d’investissements publics pourrait soutenir la demande globale. Pour atténuer les risques et les vulnérabilités du secteur financier, les autorités pourraient encourager les banques à améliorer leurs ratios de fonds propres et à renforcer le cadre institutionnel de surveillance prudentielle et d’intervention précoce.

Les réformes structurelles seront essentielles à la croissance à long terme, notamment dans le secteur de l’éducation et dans l’environnement des affaires, afin d’améliorer la productivité et la compétitivité de l’économie nationale et de promouvoir la modernisation verticale vers des activités à forte valeur ajoutée pour le commerce.

- Comment évaluez-vous l’efficacité des politiques économiques mises en œuvre en 2024 ? Quelles sont vos recommandations politiques pour que le Vietnam surmonte ces défis et atteigne ses objectifs de croissance économique pour 2025 ?

En 2024, les autorités ont réussi à tirer parti des instruments de politique monétaire et budgétaire pour maintenir la stabilité macroéconomique tout en soutenant la reprise progressive de la demande intérieure. Nous devons également saluer les efforts continus des autorités pour renforcer l’environnement des affaires en simplifiant la réglementation, ce qui est essentiel pour promouvoir le développement du secteur privé vietnamien. À l’avenir, pour soutenir la croissance économique de manière durable et inclusive, je pense qu’il est important que les autorités concentrent le programme de réformes sur les personnes, les infrastructures et les institutions. Il est essentiel d’accélérer les investissements dans le capital humain en améliorant les compétences de la main-d’œuvre vietnamienne et dans les infrastructures de transport et d’énergie pour améliorer encore la productivité et la compétitivité du secteur privé vietnamien. La modernisation des institutions vietnamiennes en les rendant plus efficaces et efficientes aidera le Vietnam à poursuivre son parcours de développement pour devenir un pays à revenu élevé. - VNA