Le Vietnam émerge comme nouveau hub des centres de données en Asie du Sud-Est

Le marché des centres de données au Vietnam entre dans une phase d’expansion fulgurante, passant d’une simple infrastructure technique à un actif immobilier technologique de haute valeur, attirant fortement les institutions d’investissement internationales.

Les avantages en matière de coûts, l’élan créé par l’IA et la transformation numérique nationale ouvrent une période de transition massive, tout en exigeant de surmonter les obstacles juridiques et les limites de capacité électrique.

Selon l’enquête « Asia-Pacific Investor Intentions 2025 » publiée par CBRE Vietnam, les centres de données se hissent à la deuxième place dans la liste des actifs alternatifs privilégiés. Le Vietnam suit cette tendance alors que la demande en infrastructures pour l’IA, le cloud computing et les services numériques atteint un niveau inédit.

Les études indiquent qu’environ 70 % des volumes de traitement des centres de données mondiaux sur la période 2023–2030 seront liés à l’IA, portant la croissance annuelle de la demande d’infrastructures à 19–22 % , selon le taux de croissance annuel composé (CAGR). Dans la région Asie-Pacifique, la demande devrait représenter 45 à 55 GW d’ici 2028 – un chiffre colossal annonçant un déplacement géographique des centres de données vers les marchés émergents, parmi lesquels le Vietnam se distingue par ses coûts compétitifs.

Selon CBRE, le Vietnam possède l’un des marchés de numérisation les plus dynamiques de la région, avec 80 millions d’internautes (79 % de la population) et un taux de connexion mobile atteignant 164 %. L’économie numérique continue de croître, avec un objectif de Valeur brute des marchandises (GMV) du commerce électronique fixé à 35 milliards de dollars en 2025, tandis que le marché du cloud devrait enregistrer un CAGR de 21,65 % d’ici 2030.

L’entrée en service officielle, le 19 août 2025, du Centre national de données marque une étape stratégique, entraînant une forte demande en infrastructures informatiques haute performance, systèmes de partage de données et solutions cloud pour les agences publiques. Cet événement établit également de nouvelles normes d’exploitation et de cybersécurité, créant un avantage pour les fournisseurs nationaux tels que Viettel et VNPT, et stimulant la course aux investissements conformes aux exigences strictes des autorités.

Selon CBRE Vietnam, malgré l’intérêt croissant des investisseurs mondiaux, la capacité totale du Vietnam reste modeste. En octobre 2025, elle atteignait 104 MW, soit seulement un dixième de Shanghai (1.071 MW) et très inférieure à Singapour (738 MW).

Cependant, le potentiel de croissance est immense. La capacité additionnelle prévue pourrait atteindre 589 MW, permettant au marché d’être multiplié par 5,6 après 2030.

L’un des principaux atouts du Vietnam réside dans le coût de construction. Selon CBRE et Turner & Townsend, la construction d’un centre de données Tier III à Hô Chi Minh-Ville ou à Hanoï coûte environ 7 millions de dollars/MW, soit près de 50 % de moins qu’à Tokyo ou Singapour.

Le Vietnam bénéficie également de l’expansion des infrastructures de connexion internationale. Le gouvernement vise à déployer au moins 10 nouveaux câbles sous-marins d’ici 2030, réduisant la latence – un facteur clé pour l’établissement de zones de disponibilité (Availability Zones) par les grands fournisseurs cloud tels qu’AWS, Google Cloud ou Microsoft.

Parallèlement, la Loi amendée sur l’investissement, les politiques de développement de l’économie numérique et une main-d’œuvre jeune – avec l’objectif que 75 % des travailleurs soient qualifiés d’ici 2030 – constituent une base macroéconomique solide pour la croissance à long terme du secteur.

D’un marché encore modeste, les centres de données du Vietnam se transforment en une pièce stratégique de la chaîne d’infrastructures numériques régionale. Les perspectives de croissance sont considérables, mais nécessitent des améliorations en matière juridique, énergétique et de connexion. Exploité correctement, le Vietnam pourrait devenir un nouveau hub hyperscale en Asie du Sud-Est dans la décennie à venir. – VNA/VI