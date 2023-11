Le Vietnam élu vice-président de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO

Le Vietnam a été élu vice-président de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), représentant pour la région Asie-Pacifique, lors de sa 42e session tenue à Paris.

La délégation du Vietnam participe à la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Photo: VNA

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc, président du Comité national de l'UNESCO-Vietnam, a souligné l'importance de l'événement. Selon lui, la confiance de la communauté internationale envers le Vietnam témoigne également de sa position et de son prestige de plus en plus élevés sur la scène internationale, ainsi que de sa capacité à contribuer et à opérer dans les institutions multilatérales mondiales, en particulier ses contributions positives aux activités de l'UNESCO.

C'est également le résultat de la mise en place efficace de la stratégie de diplomatie culturelle jusqu'en 2030, du processus de mobilisation synchrone des partenaires internationaux pour obtenir un tel soutien, a-t-il déclaré.

De plus, c'est la première fois que le Vietnam assume simultanément des rôles dans quatre mécanismes clés de l'UNESCO dont membre du Conseil exécutif de l'UNESCO, vice-président du Comité intergouvernemental de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, membre du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ainsi, le Vietnam dispose des conditions nécessaires pour participer directement au processus opérationnel et à l'élaboration des politiques et décisions importantes de l'UNESCO.

Assumer la fonction de vice-président de la Conférence générale est également une bonne occasion pour le Vietnam de démontrer sa "double responsabilité" en contribuant de manière plus proactive, positive et substantielle aux questions internationales auxquelles l'UNESCO prête attention et en promouvant les grands programmes et orientations de l'UNESCO dans cinq domaines : éducation, culture, sciences naturelles, sciences sociales et information et communication.

En outre, le Vietnam peut profiter des idées et des initiatives de l'UNESCO pour servir le processus d'édification et de développement du pays de manière durable, synchrone et intégrale.