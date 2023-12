Le Vietnam élu quatre fois première destination patrimoniale mondiale

Le Vietnam a remporté pour la quatrième fois le titre de première destination patrimoniale mondiale 2023 aux World Travel Awards, a rapporté l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT).

Le temple de la Littérature, à Hanoi, accueille en moyenne 600.000 visiteurs par an. Photo : VNA

La cérémonie de remise des prix a eu lieu récemment à Dubaï. Plusieurs destinations du Vietnam ont également reçu différentes récompenses cette année.Avec le titre obtenu en 2019, 2020 et 2022, ce prix montre cette fois les valeurs mondialement exceptionnelles et l’attractivité du patrimoine culturel du pays pour la communauté internationale, a-t-elle indiqué.Hanoi a remporté le titre de première destination de vacances en ville de l’Asie, alors que Phu Quôc, dans la province de Kien Giang, dans le delta du Mékong, a été nommée première destination insulaire naturelle au monde.Môc Châu, dans la province de Son La, a été sacrée première destination naturelle régionale au monde, la province de Hà Nam, première destination culturelle régionale au monde, et Tam Dao, dans la province de Vinh Phuc, première destination urbaine au monde.Le titre de première destination patrimoniale mondiale continuera d’affirmer le potentiel et l’attractivité du Vietnam en termes de ressources naturelles et de valeurs de patrimoine culturel de longue date.Selon la VNAT, cela contribuera à populariser davantage l’image touristique du pays auprès la communauté internationale et démontrera également les efforts de la population locale pour préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales.Le directeur adjoint de la VNAT, Hà Van Siêu, a déclaré que le patrimoine culturel est une ressource touristique très attractive pour les voyageurs, en particulier internationaux. Le secteur du tourisme considère le patrimoine culturel comme un pilier important du développement du tourisme et de la construction de la marque touristique du Vietnam.Le tourisme basé sur le patrimoine dans de nombreux endroits comme Huê, Hôi An, Ha Long, Tràng An et Hanoi a créé des emplois et des revenus pour de nombreux habitants tout en favorisant la compréhension mutuelle, le respect de la diversité culturelle et la confluence culturelle.Une partie des revenus de ce type de tourisme a été utilisée pour la préservation, la restauration, la mise en valeur et la gestion du patrimoine.Le tourisme patrimonial a considérablement contribué à/VI la préservation et à l’exploitation durable du patrimoine culturel, a ajouté le responsable. – VNA/VI