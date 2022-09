Le Vietnam élu première destination d'Asie aux World Travel Awards 2022

Le Vietnam a été élu « Asia’s Leading Destination 2022 » (Première destination d'Asie 2022) et « Asia’s Leading Nature Destination 2022 » (Première destination de nature d'Asie 2022 » à la 29e édition des World Travel Awards dont la cérémonie de gala pour l’Asie et l’Océanie a eu lieu mercredi 7 septembre à Ho Chi Minh-Ville.

De nombreuses destinations vietnamiennes ont également été honorées à cette occasion, dont Ho Chi Minh-Ville (Première destination de voyage d'affaires d’Asie 2022), Hanoï (Première destination de séjour en ville d’Asie 2022), Da Nang (Première destination de festivals et d'événements d’Asie 2022), Moc Chau (Première destination de nature régionale d'Asie 2022), Hoi An (Première ville culturelle d'Asie 2022) et le Parc national de Cuc Phuong (Premier parc national d'Asie 2022).

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a reçu le titre « Première compagnie aérienne d'Asie - Classe économique 2022 » et « Première marque de compagnie aérienne d'Asie 2022 ». De son côté, Vietravel Airlines a été élue « Première nouvelle compagnie aérienne d'Asie 2022 ».

Des représentants de Villa De Mont Mountain Resort lors de la cérémonie. Photo: VNA

L’Administration nationale du tourisme du Vietnam a été élue «Premier office de tourisme d'Asie 2022 » et le Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, «Premier office municipal de tourisme d'Asie 2022 ».

Par ailleurs, plusieurs hôtels et villégiatures, parcs, aéroport, compagnies au Vietnam ont également été honorés aux World Travel Awards 2022. -VNA/VI