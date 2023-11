Le Vietnam élu membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027

Le Vietnam a été élu le 22 novembre membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027 lors de la 24e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial, à Paris, en France.

Délégation vietnamienne à la 24e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial. Photo: VNA

Avec 121 voix pour sur un total de 171 voix valables, le Vietnam s’est classé au 2e rang parmi les 9 pays élus dans cinq régions.



Le Comité du patrimoine mondial est responsable de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, détermine l’utilisation du Fonds du patrimoine mondial et alloue l’assistance financière suite aux demandes des États parties. C’est à lui de décider si un site est accepté pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Il examine les rapports sur l’état de conservation des sites inscrits et demande aux États parties de prendre des mesures lorsque les sites ne sont pas correctement gérés. Il décide également de l’inscription des sites sur la Liste du patrimoine mondial en péril et de leur retrait de cette liste.

Ha Kim Ngoc, vice-ministre des Affaires étrangères et chef du Comité national du Vietnam pour l’UNESCO, a souligné que c'était la deuxième fois que le Vietnam assumait le poste de membre du Comité du patrimoine mondial.



Selon lui, le nombre élevé de voix démontre le prestige du Vietnam sur la scène internationale, ainsi que la confiance et le soutien de la communauté internationale envers la capacité du pays de contribuer aux institutions multilatérales mondiales. Cela reconnaît également les contributions pratiques du Vietnam dans ses relations avec l'UNESCO, ainsi que dans la préservation, la conservation et la promotion des valeurs patrimoniales dans le pays et dans le monde. Il s'agit également d’un résultat de la mise en œuvre efficace de la Stratégie de diplomatie culturelle pour 2030.



L'ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a souligné qu’en tant que membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027, le Vietnam bénéficiera de conditions favorables pour contribuer davantage au perfectionnement et à la mise en œuvre des objectifs et des priorités de la Convention du patrimoine mondial, ainsi que pour partager ses expériences dans la gestion harmonieuse des liens entre la conservation et le développement des patrimoines mondiaux au Vietnam.



La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a affirmé que le Vietnam était un exemple réussi en matière de connectivité entre le développement économique et la culture, et un bon modèle pour la conservation de l'environnement et le développement du tourisme durable.