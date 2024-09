Le Vietnam élu membre du Comité d'audit de l'ASOSAI

L’auditeur général adjoint Bui Quôc Dung. Photo: VNA

Lors de la 2e séance plénière dans le cadre de la de la 16e Assemblée du Comité directeur de l'Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI), l’Audit d’Etat du Vietnam (SAV) a été élu le 27 septembre à New Delhi (Inde) comme l'un des deux membres du Comité d'audit de l'ASOSAI pour le mandat 2024-2027.

L'élection du SAV au Comité d'audit de l'ASOSAI pour la première fois marque une avancée dans sa capacité d'intégration mondiale et son expertise professionnelle en matière de coopération internationale. Elle reflète la capacité du Vietnam à s'adapter et à appliquer efficacement les connaissances et l'expérience internationales avancées de l'ASOSAI et de ses institutions membres pour améliorer ses capacités d'audit.

Cela illustre également la persistance de l’Audit d’Etat du Vietnam à poursuivre sa politique de membre actif et responsable de la communauté internationale de l’audit.

Il s'agit d'une continuation du succès obtenu dans le rôle de président de l'ASOSAI pour le mandat 2018-2021 et de membre du conseil d'administration de l'ASOSAI pour 3 mandats consécutifs, période 2015-2024.

Lors des rencontres à cette occasion, l’auditeur général adjoint Bui Quôc Dung a exprimé son désir de promouvoir davantage les relations entre l'Audit d'Etat du Vietnam et les institutions supérieures de contrôle des pays (ISC) à l'avenir.

Les représentants des ISC ont hautement apprécié les réalisations obtenues par l'Audit d'Etat du Vietnam au cours de ses mandats de président de l'ASOSAI pour la période 2018-2021 et de membre du conseil d'administration de l'ASOSAI pour la période 2015-2024. Ils ont aussi montré leur soutien à l’Audit d’Etat du Vietnam, l’en élisant comme membre du Comité d'audit de l'ASOSAI pour le mandat 2024-2027.

La 16e Assemblée de l'ASOSAI a adopté la Déclaration de New Delhi, qui sert de feuille de route pour renforcer les engagements des membres de l'ASOSAI en matière d'égalité, de transparence et d'innovation. La déclaration met l'accent sur l'exploitation des infrastructures numériques publiques pour offrir un accès équitable aux services, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’ODD-5 (égalité des sexes) et l’ODD-10 (réduction des inégalités).

L'événement de quatre jours, inauguré par le président indien Droupadi Murmu le 24 septembre, a attiré la participation de plus de 200 délégués de 42 ISC de toute l'Asie.

Girish Chandra Murmu, contrôleur et auditeur général de l'Inde assume le rôle de présidence de l’ASOSAI pour la période 2024-2027. –VNA/VI