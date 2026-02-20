Le Vietnam élu “destination la moins chère au monde” pour la cinquième année consécutive

Selon le quotidien en ligne français Journal du Net (JDN), le Vietnam est, pour la cinquième année consécutive, classé parmi les pays les plus abordables au monde pour le tourisme et l’installation des expatriés. Des indicateurs tels qu’un prix du carburant avoisinant 0,7 euro le litre ou encore un repas accessible à moins d’un euro contribuent à renforcer l’attrait du pays auprès des visiteurs européens en quête d’un équilibre entre maîtrise budgétaire et richesse culturelle.

D’après le classement annuel publié par InterNations, plateforme spécialisée dans l’évaluation des conditions de vie des communautés expatriées à l’échelle mondiale, le Vietnam occupe en 2026 la première place en matière de coût de la vie le plus bas, confirmant ainsi une position maintenue sans interruption depuis cinq ans.

Les résultats de l’enquête indiquent que 89 % des ressortissants étrangers résidant au Vietnam se déclarent satisfaits du niveau des dépenses courantes, tandis que 87 % estiment que leurs revenus leur permettent de vivre « très confortablement ». Les prix des biens et services – qu’il s’agisse de restauration, d’hébergement, de transport ou d’activités touristiques – sont jugés particulièrement compétitifs.

Le JDN souligne par ailleurs que la relative faiblesse du dôngs face à l’euro renforce le pouvoir d’achat des voyageurs et des travailleurs étrangers. Dans un contexte où de nombreux ménages européens recherchent des destinations accessibles sans renoncer à une expérience culturelle authentique, le Vietnam apparaît comme une option stratégique et attractive.

L’attrait gastronomique constitue également un facteur déterminant. À Hanoï comme dans d’autres grandes villes du pays, des spécialités emblématiques telles que le phở, le bánh mì ou le bún chả sont proposées à des prix oscillant entre 1 et 3 euros, des niveaux rarement observés dans d’autres pôles touristiques internationaux.

Les coûts d’hébergement demeurent modérés : un lit en dortoir dans une auberge économique est accessible à partir de 5 euros la nuit, tandis que les hôtels et maisons d’hôtes traditionnelles affichent des tarifs généralement compris entre 8 et 20 euros. Cette structure tarifaire diversifiée répond aux besoins d’une large gamme de voyageurs, des routards aux familles.

Les transports intérieurs sont également considérés comme abordables, avec un abonnement mensuel aux transports publics avoisinant 7 euros, un tarif moyen de taxi inférieur à 0,5 euro par kilomètre et un prix du carburant nettement en deçà de ceux pratiqués dans de nombreux pays européens.

Au-delà du coût de la vie, les activités touristiques sont jugées attractives. Une croisière de deux jours dans la baie de baie d’Ha Long est proposée aux environs de 100 euros, incluant l’hébergement à bord, les repas, le kayak et les visites de grottes. À Sa Pa, un circuit de découverte de deux jours à travers les rizières en terrasses est accessible à partir de 60 euros, comprenant guide, repas et nuitée chez l’habitant.

Ces performances confirment la compétitivité durable du Vietnam sur la scène touristique internationale et confortent son positionnement en tant que destination à forte valeur ajoutée, conjuguant accessibilité économique, stabilité sociale et richesse patrimoniale.

L’année 2025 est considérée comme une année charnière, marquant une croissance spectaculaire pour le secteur touristique national. Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli en 2025 environ 21,5 millions de visiteurs internationaux, 135,5 millions de touristes domestiques et enregistré des recettes touristiques dépassant un quadrillion de dôngs.

L'industrie touristique vietnamienne se fixe un nouvel objectif de franchir le cap des 25 millions d’arrivées internationales en 2026. -VNA/VI