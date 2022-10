Le Vietnam élu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Le Vietnam a été élu mardi 11 octobre au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025 lors de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Vue d'une séance de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Source : ONU

Les 14 nouveaux membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU exerceront un mandat de trois ans, à compter de janvier 2023.



Ce résultat montre que la participation active du Vietnam aux activités du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les engagements et les efforts vigoureux du Vietnam dans la promotion et la protection des droits de l’homme ont été reconnus et appréciés par la communauté internationale.



Dans sa nouvelle responsabilité au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le Vietnam aura l’opportunité de contribuer à la promotion de tous les droits de l’homme sur la base de l’objectivité, de la coopération et du dialogue.



Le Vietnam aura une voix plus forte sur les questions clés de l’ONU ainsi que de la communauté internationale, telles que la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de développement durable, la réponse au changement climatique, la migration, la protection et la promotion des droits des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des minorités et des migrants, en particulier lors de crises humanitaires ou de conflits armés dans le monde.



Il s’agit de la deuxième fois que le Vietnam est élu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.