Le Vietnam écrase le Myanmar 5-0 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de l'ASEAN

Le Vietnam a remporté une victoire impressionnante 5-0 face au Myanmar samedi soir 21 décembre, conservant ainsi sa première place du groupe B et s'assurant une place en demi-finale de la Coupe ASEAN Mitsubishi Electric 2024, où il affrontera Singapour.

Pour ses débuts en équipe nationale, l'attaquant naturalisé d'origine brésilienne Nguyen Xuan Son a inscrit un doublé et a créé deux passes décisives, tandis que les autres buts ont été marqués par Vi Hao, Quang Hai et Tien Linh.

Le Vietnam a connu une première mi-temps sans but pour le quatrième match consécutif.

En deuxième mi-temps, le Vietnam a augmenté son intensité de jeu et a rapidement fait une percée. À la 48e minute, Xuan Son a délivré une passe brillante à Vi Hao, qui a ouvert le score pour le Vietnam. Six minutes plus tard, Vi Hao a rendu la pareille en aidant Xuan Son à passer la défense birmane. L'attaquant né en 1997 a conclu le match avec brio et a accru l'avance du Vietnam.

A ce moment du match, le Myanmar semblait fatigué et peinait à résister aux attaques incessantes du Vietnam. L'entraineur sud-coréen Kim Sang-sik n'a montré aucune intention de ralentir, faisant entrer Tien Linh et Tan Tai pour marquer davantage de buts.

A la 74e minute, Nguyen Quang Hai a porté l'avance à 3-0 avec une frappe époustouflante de l'extérieur de la surface. Bien que Vi Hao ait de nouveau trouvé le chemin des filets, le but a été déclaré hors-jeu.

A la 90e minute, Xuan Son a fait preuve d'un excellent contrôle du ballon dans la surface de réparation et a porté le score à 4-0 grâce à un tir puissant. Pendant le temps additionnel, Tien Linh a ajouté le but final, assurant une victoire 5-0 au Vietnam.

Le Vietnam reste fermement en tête du groupe B et affrontera Singapour, deuxième du groupe A, en demi-finale. -VNA