Le Vietnam éclabousse les Championnats de natation en eau libre d’Asie du Sud-Est

Le nageur vietnamien Nguyên Huy Hoàng. Photo: laodong.vn

Les nageurs vietnamiens ont remporté leurs premières médailles d’or aux Championnats de natation en eau libre d’Asie du Sud-Est 2025, qui se sont déroulés en Thaïlande du 12 au 14 septembre.Dans l’épreuve masculine du 10 km, Nguyên Huy Hoàng a terminé premier avec un temps de 1 heure 52 minutes 44 s 66, devançant de solides concurrents venus de Singapour, d’Indonésie et de Thaïlande.Il s’agit non seulement des débuts personnels de Nguyên Huy Hoàng, mais aussi de la première participation du Vietnam, représenté par sept athlètes, aux Championnats de natation en eau libre d’Asie du Sud-Est 2025.Son coéquipier Dô Ngoc Vinh a terminé cinquième avec un temps de 2 heures 14 minutes 28 secondes 04 secondes. La médaille d’argent est revenue au Singapourien Artyom Lukasevits (2:07:38.72), tandis que l’Indonésien Aflah Fadian Prawira a décroché le bronze (2:10:49.01).Peu après, Vo Thi My Tiên a ajouté une nouvelle médaille d’or pour le Vietnam dans l’épreuve féminine du 10 km, en s’imposant avec un temps de 2 heures 25 minutes 05 secondes 56 secondes. Elle a devancé la Thaïlandaise Pimpun Choopong, qui a remporté l’argent en 2 heures 34 minutes 55 secondes 84 secondes.Le même jour, le Vietnam a continué de récolter des médailles chez les 16-17 ans. La jeune nageuse Nguyên Ngoc Tuyêt Hân a remporté l’or du 10 km féminin avec un temps de 2:28:40.11. L’argent est revenu à la Thaïlandaise Charoensup, tandis que la Singapourienne Kate Ona a décroché le bronze.Les Championnats de natation en eau libre d’Asie du Sud-Est 2025 se déroulent du 12 au 14 septembre avec les épreuves 5 km, 10 km hommes ; 5 km, 10 km femmes ; relais mixte 4 x 1 500 m (2 hommes, 2 femmes) par tranches d'âge. – VNA/VI