Le Vietnam dresse le bilan d’un an du modèle organisationnel global du système politique

L’événement s’est tenu en présentiel au siège de l’Assemblée nationale et par visioconférence avec 3.651 sites répartis dans les ministères, les organismes centraux, ainsi que dans les provinces, les villes, les communes, les quartiers et les zones spéciales à travers le pays. Photo : VNA

Le Bureau politique a organisé, dans la matinée du 1er juillet à Hanoï, une conférence consacrée au bilan d’un an de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d’administration à trois niveaux.



L’événement s’est tenu en présentiel au siège de l’Assemblée nationale et par visioconférence avec 3.651 sites répartis dans les ministères, les organismes centraux, ainsi que dans les provinces, les villes, les communes, les quartiers et les zones spéciales à travers le pays. Au total, 557.099 délégués y ont participé.

Étaient présents le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, le permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu, ainsi que le secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de l’Organisation, Nguyen Duy Ngoc, également président du Comité de pilotage chargé du bilan.



Selon le programme, Nguyen Duy Ngoc a présenté un rapport de synthèse sur un an de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d’administration à trois niveaux. Les participants ont également visionné un documentaire et écouté plusieurs interventions.



Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, prononcera un discours d’orientation important lors de cette conférence. -VNA/VI