Le Vietnam dresse le bilan de cinq années de mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations

Le ministère des Affaires étrangères (AE) a organisé le 19 décembre à Hanoï une conférence de bilan après cinq ans de mise en œuvre du plan d'application du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) de l'ONU.

Cet événement marque une étape importante après une demi-décennie d'engagements proactifs du Vietnam en faveur d'une gouvernance migratoire internationale structurée.

Dans son discours d'ouverture, la vice-ministre des AE Lê Thi Thu Hang a souligné que, dans le cadre du processus de Renouveau (Doi Moi) et d'intégration internationale profonde, les migrations constituent un moteur essentiel du développement socio-économique du pays.

Elle a réaffirmé la position constante du Vietnam : « placer l’humain au centre de toutes les préoccupations », faisant de la sécurité, des droits et des intérêts légitimes des migrants la priorité absolue dans l'élaboration et l'application des politiques.

Face à un paysage migratoire mondial de plus en plus complexe, marqué par l'émergence de la cybercriminalité, des fraudes en ligne et de la traite des êtres humains, la diplomate a appelé à une approche « plus adaptative et créative ». Elle a préconisé une coordination intersectorielle renforcée et une coopération internationale accrue pour réduire la vulnérabilité des migrants.

La vice-ministre a exhorté les délégués à évaluer de manière exhaustive les résultats obtenus et à définir des priorités stratégiques pour la phase à venir. Celles-ci devront s'aligner sur les résolutions du Bureau politique, les objectifs du futur 14e Congrès national du Parti, ainsi que sur les impératifs de développement durable, de transformation numérique et de consolidation de l'État de droit socialiste.

Les représentants de divers ministères (Sécurité publique, Défense, Justice, Travail) et de plusieurs provinces (Nghê An, Hai Phong, Cân Tho, Thanh Hoa) ont partagé leurs expertises sur la gestion des flux migratoires, la lutte contre l'immigration clandestine et la protection des droits des travailleurs à l'étranger.

Les participants ont convenu que le plan GCM a induit des changements positifs majeurs dans la prévention de la traite transfrontalière des êtres humains.

Saluant les efforts remarquables de Hanoï, le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a suggéré que le Vietnam dépose sa candidature pour devenir « Pays champion » (Champion Country) dans la mise en œuvre du Pacte GCM. Cette reconnaissance pourrait être officialisée lors du Forum d'examen des migrations internationales (IMRF) prévu en mai 2026 à New York.

En conclusion, la vice-ministre des AE Lê Thi Thu Hang a souligné plusieurs axes appelant à une coopération renforcée dans la période à venir, notamment la poursuite de l’amélioration du cadre juridique et politique adapté aux nouvelles exigences, la révision et la mise à jour de la Décision n° 402/QĐ-TTg du 20 mars 2020 du Premier ministre, l’achèvement de la base de données nationale sur les migrations, le renforcement de la coopération internationale, en particulier en matière de recrutement équitable et éthique, la protection des groupes vulnérables, la lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains, l’amélioration du partage d’informations pour une protection consulaire plus efficace, ainsi que le renouvellement des stratégies de communication en combinant méthodes traditionnelles et modernes.

A cette occasion, des certificats de mérite du ministre des Affaires étrangères ont été décernés aux collectifs et individus s'étant illustrés par leurs performances exceptionnelles dans la mise en œuvre du Pacte GCM durant la période 2020-2025. -VNA/VI