Le Vietnam devient une nouvelle destination touristique populaire en Asie du Sud-Est

Le site web allemand dw.com a publié le 5 juillet un article décrivant le Vietnam comme l'une des destinations les plus populaires d'Asie du Sud-Est pour ses paysages variés, ses plages, ses rizières en terrasses montagneuses et ses villes animées.

L'article cite un rapport de Google Destination Insights qui indique que le Vietnam est la 7e destination la plus recherchée de mars à juin cette année, et le seul pays d'Asie du Sud-Est dans le top 20.

Bobby Nguyen, président de Rustic Hospitality Group, une agence de voyages, a expliqué que cette croissance était principalement due à l'augmentation du nombre de touristes chinois, indiens et sud-coréens.

"La Chine a rouvert son marché touristique étranger vers le Vietnam et le marché indien a connu une croissance depuis 2022", a-t-il déclaré.

L'utilisation des médias sociaux et l'influence des grands groupes de voyage ont également contribué à promouvoir la popularité internationale du Vietnam, a-t-il ajouté.

La route côtière de Ninh Thuan. Photo: thanhnien.vn





L'article met également en avant la nouvelle politique des visas du gouvernement vietnamien pour les visiteurs étrangers arrivant dans le pays, triplant les exemptions de visa de 15 à 45 jours pour certains pays. Les modifications entreront en vigueur le 15 août.



Gary Bowerman, analyste du tourisme à Kuala Lumpur, a déclaré que ces changements stimuleraient le secteur du tourisme. "Cela reprend, et au cours des six prochains mois, vous verrez une augmentation des voyageurs au Vietnam. Je pense que cela va être très fort, surtout maintenant que le marché chinois est de retour", a-t-il déclaré à DW.



L'un des arguments de vente du Vietnam est qu'il s'agit d'une destination moins connue qui offre à la fois des opportunités touristiques et commerciales, a déclaré Gary Bowerman. -VNA/VI