Le Vietnam devient une destination prisée des ultra-riches en 2024

Les Américains et Indiens fortunés affluent au Vietnam, offrant non seulement des bénéfices économiques mais posant également le défi d'améliorer la qualité des services touristiques.



En 2024, le Vietnam a vu une hausse significative du nombre de visiteurs ultra-riches. En mars, le milliardaire Bill Gates et sa compagne ont passé quatre jours à Đà Nẵng, jouant au tennis et séjournant dans une station balnéaire isolée sur la péninsule de Sơn Trà. En août, un milliardaire indien a emmené 4.500 employés en voyage au Vietnam, tout en profitant de moments privés avec sa famille à Đà Nẵng.



Selon All Asia Vacation (AAV), une entreprise spécialisée dans l’organisation de voyages pour les milliardaires, le Vietnam est en train de devenir une destination prisée des ultra-riches.



Nguyễn Đức Hạnh, PDG d’AAV, a déclaré que son entreprise avait accueilli environ 100 visiteurs possédant des actifs supérieurs à 30 millions de dollars, une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente, et un chiffre bien supérieur à celui de 2019, année record pour le tourisme vietnamien. Cette tendance reflète la recherche d’expériences uniques par les ultra-riches après la pandémie.

De nombreuses destinations mondiales sont devenues banales pour ces visiteurs, et les tensions en Europe les incitent à privilégier des lieux sûrs. Le Vietnam bénéficie d’un avantage en tant que destination nouvelle et peu explorée sur leurs cartes touristiques, a-t-il ajouté.



Vietravel, qui a accueilli le groupe de 4.500 employés indiens, a également constaté l’attrait croissant du Vietnam pour les touristes internationaux haut de gamme. Cette entreprise a vu une augmentation notable des visites de personnalités fortunées d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et de Chine par rapport aux années précédentes.



Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, directrice du marketing chez Vietravel, a expliqué que les voyages de cette clientèle exclusive ne génèrent pas toujours de retombées médiatiques internationales, car beaucoup de ces individus préfèrent la discrétion. Cependant, l’effet de ces voyages se diffuse subtilement au sein des réseaux d’affaires, ouvrant la voie à d’autres visiteurs fortunés.

La scène de la cérémonie de mariage d'un milliardaire indien à Phu Quôc en janvier Photo : Sun

Pour attirer davantage de touristes ultra-riches, des initiatives telles que la création de complexes exclusifs à Phú Quốc, Hội An, Ninh Thuận ou Quảng Ninh, ainsi que des expériences uniques comme des survols en hélicoptère ou des croisières privées, sont recommandées. Ces efforts pourraient également inclure des collaborations avec des artisans locaux pour promouvoir la culture et la gastronomie vietnamiennes de manière raffinée.

En parallèle, la nécessité d’une infrastructure adaptée, incluant autoroutes, aéroports et ports de plaisance, a été mise en avant pour répondre aux attentes de cette clientèle exigeante, à la recherche d’expériences optimales en un temps réduit.



Le Dr Trịnh Lê Anh, spécialiste en gestion des événements, estime que l’attraction des ultra-riches positionne le Vietnam comme un concurrent sérieux dans le segment du tourisme de luxe. Toutefois, il préconise de ne pas négliger le marché de masse, qui reste la principale source de revenus, tout en développant le segment haut de gamme pour diversifier les opportunités.



Une stratégie équilibrée permettra de minimiser les risques liés aux fluctuations du marché, a-t-il conclu.



En combinant des produits adaptés aux ultra-riches avec une offre améliorée pour le grand public, le Vietnam pourra élever ses standards globaux et garantir un développement touristique durable à long terme. – CPV/VNA/VI