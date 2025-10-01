Le Vietnam devient le troisième plus grand centre mondial de R&D de Marvell

Le groupe américain Marvell Technology a officiellement inauguré ce mardi 30 septembre trois nouveaux bureaux au Vietnam, faisant du pays le troisième plus grand centre mondial de recherche et développement (R&D) de Marvell, avec plus de 500 ingénieurs.



Ces nouveaux bureaux, situés à Etown 6 et UOA Tower à Ho Chi Minh-Ville ainsi qu’au ICT1 à Da Nang, sont destinés à soutenir la croissance rapide des équipes d’ingénieurs de Marvell au Vietnam. Parmi eux, le bureau d’Etown 6 est le plus grand et dispose d’un laboratoire moderne équipé d’outils avancés pour tester les puces semi-conductrices.

Sandeep Bharathi, président de la division Data Center de Marvell au niveau mondial, a souligné que ce laboratoire illustre l’engagement à long terme du groupe dans la recherche et le test de puces, tout en affirmant la confiance dans le rôle stratégique du Vietnam comme centre mondial d’innovation dans le domaine des semi-conducteurs.

Marvell ambitionne de renforcer son équipe d’ingénieurs vietnamiens afin de réaliser des percées technologiques majeures et contribuer à l’avenir des infrastructures de données pour l’intelligence artificielle.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a déclaré que cet événement marque non seulement l’expansion de Marvell au Vietnam, mais aussi une vision à long terme pour la coopération et le développement technologique dans la région.

Il s’agit d’une étape importante dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs et des technologies avancées à Hô Chi Minh-Ville.

Il a souligné que la présence de bureaux à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang démontre l’engagement durable de Marvell et confirme le rôle croissant du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale du secteur.

La ville s’engage à soutenir Marvell en matière de R&D, transfert de technologies, formation des ingénieurs et création d’un environnement favorable pour les investisseurs. Marvell est une entreprise leader dans les solutions de semi-conducteurs et de circuits intégrés pour les infrastructures de données.

Fondée au Vietnam en 2013 avec seulement cinq ingénieurs et un bureau modeste dans la zone d’exportation de Tân Thuận (Ho Chi Minh-Ville), l’équipe vietnamienne de Marvell s’est d’abord concentrée sur les projets de validation de conception, avant de progressivement s’impliquer dans l’ensemble du processus de conception de circuits intégrés.

En 2023, l’entreprise a annoncé un plan d’augmentation de 50 % de ses effectifs d’ingénieurs au Vietnam en trois ans. Aujourd’hui, le Vietnam est le troisième centre mondial de R&D de Marvell, après les États-Unis et l’Inde.

Le directeur général de Marvell Vietnam, Lê Quang Dam, a affirmé que le Vietnam a confirmé son rôle stratégique clé dans le réseau mondial de R&D de Marvell. Les ingénieurs vietnamiens participent aux projets technologiques les plus avancés et complexes dans le domaine des semi-conducteurs, et la croissance rapide des équipes de Marvell au Vietnam témoigne clairement de la qualité et du potentiel des ingénieurs vietnamiens. Parmi les projets phares auxquels les équipes vietnamiennes contribuent figurent le Marvell® Alaska® A 800G PAM4 DSP Active Electrical Cable (AEC), l’Alaska P PCIe Gen6 Retimer, le Nova 1.6 Tbps PAM4 DSP, ainsi que de nombreux autres projets majeurs.

Le Vietnam joue un rôle stratégique dans la vision de développement de Marvell, notamment en promouvant la diversification des ressources humaines et en augmentant la proportion d’ingénieures femmes.

Pour atteindre ces objectifs, Marvell continuera de coopérer avec les universités et le gouvernement vietnamien à travers des programmes de bourses, de stages, de co-développement de cursus et de séminaires techniques afin de former la prochaine génération d’ingénieurs en semi-conducteurs. -VNA/VI