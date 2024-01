Le Vietnam devient la destination la plus réservée en classe affaires

Les données de la République de Corée ont montré que les destinations de voyage en classe affaires les plus choisies sont les destinations proches telles que le Vietnam, la Thaïlande et le Japon.

Le pont en verre le plus long au monde, Bach Long (Dragon blanc), une destination courue dans la commune de Muong Sang, du district de Môc Châu, province de Son La. Photo : VNA

L’analyse de Gmarket des ventes de billets d’avion en 2023 sur le marché sud-coréen a montré que le Vietnam est la destination avec le plus grand nombre de réservations en classe affaires, suivi de la Thaïlande et du Japon.



Malgré la récession économique à long terme, de plus en plus d’habitants sud-coréens sont enclins à profiter des commodités «avion et vacances», car ils sont prêts à dépenser pour des sièges d’avion confortables.



L’analyse des ventes de billets d’avion a également montré que le Vietnam représente 18% des réservations sud-coréennes en classe affaires, suivi par la Thaïlande (16%) et le Japon (12 %).



Au second semestre 2023, les réservations de billets en classe affaires ont atteint 68%, soit le double du niveau de 32% du premier semestre.



Les grandes compagnies aériennes nationales telles qu’Asiana Airlines et Korean Air représentaient 51% du total des billets d’affaires réservés, ce qui prouve que les Sud-Coréens privilégient les compagnies aériennes nationales.



Saisissant la demande ci-dessus, les compagnies aériennes sud-coréennes ont élaboré des stratégies de marketing visant à offrir des avantages distincts, répondant rapidement aux goûts des clients. – VNA/VI