Le Vietnam deviendra un fournisseur principal de riz de l’Indonésie

Le choix de l’Indonésie du Vietnam comme source majeure pour ses achats de riz a encore renforcé la position et la qualité du riz vietnamien, a déclaré l’Office du commerce du Vietnam en Indonésie.

Emballage du riz pour l’exportation à l’usine de la Compagnie par actions d’import-export de produits agricoles de An Giang. Photo : VNA

Il a fait cette déclaration après qu’un responsable indonésien avait fait savoir que l’Indonésie importerait 1,5 million de riz du Vietnam et de Thaïlande, dans un contexte où elle est confrontée à un déficit de production alimentaire nationale en raison de l’impact du phénomène El Niño.



L’Office du commerce du Vietnam en Indonésie a indiqué que le riz vietnamien est connu pour sa qualité fiable et a gagné la confiance du gouvernement et des consommateurs indonésiens.



Il a recommandé aux exportateurs de riz vietnamiens de suivre les instructions du ministère de l’Industrie et du Commerce concernant l’exportation de riz vers l’Indonésie, de suivre de leur propre initiative les conditions du marché, d’évaluer minutieusement les opportunités et les risques et d’élaborer des plans commerciaux.



Le Bureau indonésien de logistique, Preum Bulog, a déclaré que toutes les licences nécessaires pour l’importation de 1,5 million de tonnes de riz ont été délivrées par les autorités indonésiennes compétentes et que l’importation devrait commencer dès la fin octobre 2023.



Selon les statistiques publiées le 10 octobre par le Département général des douanes du Vietnam, le Vietnam a exporté 884.177 tonnes de riz vers l’Indonésie au cours des neuf premiers mois de cette année pour 462 millions de dollars, soit une hausse respective de 17,7 fois et 19,2 fois par rapport à la même période de l’an dernier



Entre-temps, les exportations vietnamiennes vers l’Indonésie ont augmenté de 11% par rapport à la même période de l’an dernier, à 3,79 milliards de dollars.