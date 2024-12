Le Vietnam développe l’industrie biologique au service de l’environnement

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé mercredi 24 décembre une décision approuvant un projet de développement de l’industrie biologique pour la protection de l’environnement d’ici 2030.

L’objectif global du projet est de développer l’industrie biologique de manière durable et respectueuse de l’environnement pour contrôler et améliorer la qualité de l’environnement, utiliser efficacement les ressources naturelles et améliorer la capacité de recherche, d’application et de maîtrise des biotechnologies régionales et mondiales dans le domaine de la protection de l’environnement.

Le projet définit des objectifs spécifiques, notamment la recherche et le développement des biotechnologies dans la protection de l’environnement pour maîtriser les technologies de base et les biotechnologies avancées ; la promotion de la création d’entreprises de production à l’échelle industrielle de produits biologiques pour le traitement des déchets et de lignes de production de produits biologiques pour la protection de l’environnement, visant une augmentation d’au moins 10% de ces entreprises ; le développement des ressources humaines et les infrastructures de laboratoire ; le perfectionnement du cadre juridique et d’une base de données nationale sur les biotechnologies et l’industrie biologique.

Pour atteindre ces objectifs, une attention particulière sera accordée au développement de la science et de la technologie pour soutenir le développement de la bio-industrie.

En outre, des ressources seront renforcées pour faciliter la biotechnologie et la bio-industrie dans la protection de l’environnement, tandis que des documents juridiques, des mécanismes et des politiques seront élaborés et peaufinés pour encourager le développement de cette industrie.

La coopération internationale dans la biotechnologie pour la protection de l’environnement, ainsi que les communications pour sensibiliser le public à l’industrie biologique dans la protection de l’environnement seront également promues.

Pour la tâche de développement de la science et de la technologie pour faciliter le développement de l’industrie biologique, le projet se concentre sur la recherche et l’application de la biotechnologie et des équipements pour le traitement des déchets de fabrication et de transformation de produits agro-sylvo-aquatiques, ainsi que des produits de traitement des déchets médicaux, industriels et ménagers.

Dans le cadre du projet, les entreprises seront aidées à acquérir et à maîtriser des technologies et des équipements de pointe des pays développés pour servir le traitement des déchets à l’échelle industrielle. – VNA/VI