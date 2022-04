Le Vietnam déterminé à produire de l'électricité verte

Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a présidé le 15 avril à Hanoï une visioconférence avec les localités sur le plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045 (Planification de l’électricité VIII, élaborée en 2020 par le ministère de l’Industrie et du Commerce).

Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de développer l’électricité en promouvant les atouts locaux, assurant la sécurité énergétique nationale, et en minimisant les coûts d’investissement.

Cette Panification a défini une feuille de route pour réduire drastiquement l'énergie au charbon afin de la convertir et de la remplacer par des sources d'énergie propres, en particulier l'éolien et le gaz. D'ici 2045, l'ensemble du système ne disposera que de 9,6 % d'énergie au charbon, tandis que l'éolien et le solaire représenteront 50,7 %, garantissant les engagements du pays en matière de conversion d'énergie et de protection de l'environnement, a-t-il souligné.

Il a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de recueillir les avis d’experts pour achever bientôt ce plan qui sera soumis en avril 2022 au Premier ministre pour approbation.