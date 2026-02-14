Le Vietnam, destination privilégiée des touristes hongkongais (Chine) pour le Nouvel An lunaire

Le Vietnam s’affirme comme l’une des destinations privilégiées des résidents de Hong Kong (Chine) à l’occasion du Nouvel An lunaire, aux côtés de la République de Corée, du Japon et de la Chine continentale. En Asie du Sud-Est, le Vietnam se distingue particulièrement, avec des destinations telles que Da Nang, Nha Trang et Phu Quoc figurant parmi les plus recherchées.

Selon Moon Yau Moon-yee, directeur général adjoint de Sunflower Travel Services et vice-président de la Fédération des travailleurs du secteur du tourisme, la demande de circuits organisés durant la période de congé prolongée de huit à neuf jours a connu une progression notable. Les réservations vers la province chinoise du Yunnan ont triplé par rapport à l’an dernier, tandis que les provinces de Heilongjiang, Jilin, Liaoning et Shandong figurent également parmi les destinations les plus demandées pour les voyages de groupe.

Moon Yau Moon-yee a indiqué que la Turquie, le Maroc et l’Égypte suscitent également l’intérêt des voyageurs hongkongais, bien que l’Asie demeure la région la plus attractive. Un taux de change favorable et l’influence persistante de la culture K-pop ont contribué à faire de la République de Corée une destination de premier plan pour les groupes organisés, tandis que le Japon attire davantage les voyageurs indépendants, en partie grâce à la faiblesse du yen.

De son côté, Fanny Yeung Shuk-fun, directrice exécutive du Conseil de l’industrie du tourisme, a souligné que, malgré la durée prolongée des congés pouvant théoriquement favoriser les voyages vers l’Europe ou l’Amérique du Nord, la majorité des résidents de Hong Kong privilégient des destinations de proximité. Le nombre de groupes touristiques à l’étranger durant la période du Nouvel An lunaire devrait ainsi rester stable, à environ 1.500 groupes, un niveau comparable à celui de l’année précédente.

Elle a précisé que les destinations plus lointaines devraient enregistrer une fréquentation moindre comparativement à des marchés proches tels que la République de Corée et le Vietnam. L’Asie du Nord-Est et l’Asie du Sud-Est continuent ainsi de dominer les réservations globales des voyageurs hongkongais.

Les autorités hongkongaises prévoient environ 11,38 millions de départs entre le 14 et le 23 février, dont 9,52 millions via les postes-frontières terrestres, un chiffre en nette hausse par rapport aux 7,34 millions enregistrés durant la même période l’an dernier.

Les professionnels du tourisme affichent un optimisme marqué quant à la dynamique des voyages pendant les festivités, soutenue par la durée des congés et l’organisation de grands événements dans la Région administrative spéciale. Parmi ceux-ci figurent un défilé festif le premier jour du Nouvel An, un spectacle pyrotechnique le deuxième jour, une réunion hippique à l’hippodrome de Sha Tin le troisième jour, ainsi que la Coupe du Nouvel An le cinquième jour, destinés à encourager les visiteurs à prolonger leur séjour.

Dans ce contexte, la position du Vietnam comme destination touristique attractive pour les résidents hongkongais reflète la compétitivité croissante de son offre, alliant accessibilité, diversité des produits balnéaires et culturels, ainsi qu’un environnement propice aux séjours de courte et moyenne durée durant les grandes périodes festives régionales. -VNA/VI