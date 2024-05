Le Vietnam, destination attrayante des investisseurs danois

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (droite) et le directeur des opérations du groupe LEGO, Carsten Rasmussen. Photo: VNA

Le gouvernement vietnamien attache une grande importance et accorde une attention particulière au projet LEGO Factory, non seulement en raison du montant important des capitaux d'investissement, mais aussi de ses contributions à la mise en œuvre des engagements vietnamiens dans le cadre de la COP26.

C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, en recevant le 30 mai à Hanoï, le directeur des opérations du groupe LEGO, Carsten Rasmussen, en visite de travail au Vietnam.

Selon le vice-Premier ministre, le projet LEGO Factory, d’un investissement d’un milliard de dollars, dans la province méridionale de Binh Duong, sera un exemple pour attirer des investissements étrangers au Vietnam dans l’avenir, car le projet lance une tendance et une méthode de production verte que le Vietnam souhaite et que le monde entier vise à.

La présence de LEGO Factory au Vietnam est également une preuve de la concrétisation des engagements des dirigeants des deux pays de renforcer leur coopération dans l’investissement et le commerce, a-t-il souligné.

Le vice-Premier ministre a également proposé à l'ambassadeur danois et des responsables du groupe LEGO continueraient d’encourager d’autres entreprises danoises à venir investir et à faire des affaires au Vietnam.

Carsten Rasmussen, a remercié le gouvernement, des ministères vietnamiens et la province de Binh Duong d’avoir soutenu la construction de l’usine de Lego à Binh Duong. C'est sa 6e et sa première usine neutre en carbone au monde.

Le groupe LEGO se coordonne avec la province de Binh Duong pour construire un parc solaire pour alimenter l'usine qui devrait entrer en service début 2025 et être inaugurée en avril 2025, a-t-il ajouté.

De son côté, l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz a annoncé qu’outre Lego, un autre groupe danois-Pandora - l'une des marques de bijoux les plus célèbres au monde, avait également décidé d’investir dans la construction d'une usine d'une valeur de 150 millions de dollars dans la province de Binh Duong. Cela montre que le Vietnam est une destination d’investissement favorable, a-t-il indiqué.

L'ambassadeur a souligné que le projet de LEGO Factory était le plus grand projet danois à l’étranger et qu’il constituait également un exemple de développement vert et durable.

L'ambassadeur a également exprimé son impression sur l'engagement ferme du Vietnam à réduire ses émissions nettes à zéro d'ici 2050 lors de la COP26. Il a affirmé que les efforts visant à mettre en œuvre cet engagement aideront le Vietnam à avoir un avantage pour attirer les investissements étrangers. -VNA/VI