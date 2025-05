Le Vietnam désigné président de la 11e Conférence d’examen du TNP

L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

Du 28 avril au 10 mai, au siège des Nations Unies (ONU) à New York (États-Unis), s’est tenue la troisième et dernière session du Comité préparatoire (PrepCom 3) en vue de l’organisation de la 11e Conférence d’examen (RevCon11) du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), prévue en 2026.



Lors de cette réunion, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné que les États dotés de l’arme nucléaire ont la responsabilité de montrer l’exemple, en faisant preuve de volonté politique et en prenant des mesures concrètes pour mettre en œuvre leurs obligations en matière de désarmement et de non-prolifération prévues par le TNP.



Mettant en avant l’importance croissante de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques pour le développement durable et la réponse aux défis mondiaux, le chef de la Mission vietnamienne a proposé de renforcer le soutien aux pays en développement en matière de transfert de technologie, de renforcement des capacités de recherche et d’application du nucléaire afin de contribuer au progrès et à la stabilité globale.



À cette occasion, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a réaffirmé la politique constante du Vietnam, pleinement engagé à respecter les objectifs du TNP, tout en défendant le droit légitime des États à utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.



L’ambassadeur a également souligné que le Vietnam donne la priorité à la recherche et à l’application de l’énergie nucléaire dans divers domaines, tels que la santé, la protection de l’environnement et la sécurité énergétique, dans le cadre de sa stratégie de développement socio-économique rapide et durable. Il a indiqué que le Vietnam venait de relancer son projet de centrale nucléaire afin d’accélérer la transition énergétique et de progresser vers l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.



La PrepCom3 a approuvé la désignation du Vietnam en tant que président de la 11e Conférence d’examen du TNP en 2026, sur la base de la proposition formulée par les 120 États membres du Mouvement des non-alignés (NAM).



Lors de la séance de clôture, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a exprimé sa gratitude pour la confiance et le soutien des États membres, en affirmant que le Vietnam s’efforcera, de concert avec les autres pays, de faire en sorte que le processus d’examen du TNP aboutisse à des résultats à la hauteur des attentes de la communauté internationale. Il a également affirmé que le Vietnam mènera de larges consultations avec les pays, les groupes régionaux et les parties prenantes afin de réduire les divergences et de promouvoir le consensus au cours de ce processus.



La 11e Conférence d’examen du TNP se tiendra du 27 avril au 22 mai 2026. Le Vietnam en assumera officiellement la présidence à l’ouverture de la Conférence.-VNA/VI