Le Vietnam déploie deux officiers à la FISNUA et à la mission de l’UE en République centrafricaine

Cérémonie de remise des décisions du président de la République et du ministre de la Défense à deux officiers vietnamiens. Photo : VNA

Le ministère vietnamien de la Défense a organisé, mercredi 27 mars à Hanoï, une cérémonie officielle de remise des décisions du président de la République et du ministre de la Défense à deux officiers appelés à rejoindre la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA) ainsi qu’une mission de l’Union européenne en République centrafricaine.

Le lieutenant-colonel Nguyen Ngoc Linh a été nommé officier des opérations militaires interarmées au sein de la FISNUA. Il s’agit de la première fois que l’ONU confie au Vietnam cette fonction stratégique, témoignant de la confiance et de la reconnaissance croissantes accordées aux capacités des casques bleus vietnamiens.

Dans le même temps, le lieutenant-colonel Tran Thai Son a été désigné pour occuper le poste de conseiller et coordinateur de formation auprès de la mission militaire de formation de l'UE en République centrafricaine (EUTM RCA).

Présidant l'événement, le général de corps d'armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense, a salué les efforts du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam et d’autres organes concernés dans la sélection, la formation et l’entraînement des forces participant au maintien de la paix de l’ONU. Il a souligné que l’envoi de ces officiers en mission internationale confirme la réputation, la responsabilité et le rôle actif du Vietnam sur la scène mondiale tout en contribuant à valoriser l’image des « soldats de l'Oncle Hô » auprès de la communauté internationale.

Le vice-ministre a également insisté sur la nécessité pour ces officiers d’assurer leur sécurité, de s’adapter rapidement aux réalités du terrain et d’accomplir leurs missions avec rigueur, détermination et professionnalisme.

Il les a en outre exhortés à suivre de près les activités des missions, à transmettre rapidement des informations pertinentes afin de permettre au Département du maintien de la paix de formuler des analyses, des recommandations et des orientations stratégiques pour les futurs déploiements du Vietnam dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies.

De son côté, le lieutenant-colonel Nguyen Ngoc Linh a exprimé son honneur et sa fierté, affirmant son engagement à accomplir sa mission avec excellence et à promouvoir, à l’étranger, les valeurs de paix du peuple vietnamien.

Avec plus de 1 300 militaires déjà déployés dans diverses opérations de maintien de la paix, le Vietnam réaffirme son engagement proactif, constructif et responsable en faveur de la paix et de la stabilité internationales, tout en confirmant la montée en puissance et la professionnalisation continues de ses forces dans un contexte d’intégration internationale approfondie. -VNA/VI