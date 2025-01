Le Vietnam dépasse les 101 millions d’habitants

Le Vietnam comptait 101.112.656 habitants au 1er avril 2024. Photo: baoxaydung.com.vn

Au 1er avril 2024, la population du Vietnam a atteint 101.112.656 personnes, se classant au troisième rang en Asie du Sud-Est et au 16e rang mondial, a rapporté le 6 janvier l’Office général des statistiques.

Sur ce chiffre, 50.346.030 étaient des hommes, soit 49,8%; et 50.766.626 étaient des femmes, soit 50,2%. Il y avait 38.599.637 personnes vivant dans les zones urbaines et 62.513.019 personnes vivant dans les zones rurales, soit respectivement 38,2% et 61,8%.

Entre 2019 et 2024, la population du Vietnam a augmenté de 4,9 millions de personnes. Au cours de la période examinée, la croissance démographique annuelle s’est établie à 0,99%, soit une baisse de 0,23 point de pourcentage par rapport à la période 2014-2019 (1,22%).

En 2024, le pays comptait 28.146.939 ménages, soit une augmentation de 1,3 million par rapport à 2019.

La densité de population du Vietnam était d’environ 305 personnes par km2. Ces résultats positionnent le Vietnam comme le troisième pays le plus densément peuplé d’Asie du Sud-Est, derrière les Philippines et Singapour.

Le pays connaît une structure démographique d’or, la part de la population âgée de 15 à 64 ans représentant 67,4%.

L’indice de vieillissement était de 60,2% en 2024, soit une augmentation de 11,4 points de pourcentage par rapport à 2019.

L’indice synthétique de fécondité (ISF) du Vietnam en 2024 était d’environ 1,91 enfant par femme.

L’espérance de vie moyenne des Vietnamiens était de 74,7 ans en 2024, soit une augmentation de 1,1 an par rapport à 2019. – VNA/VI