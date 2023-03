Le Vietnam demeurera un maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale

Le ministère des Affaires étrangères a coopéré avec la Standard Chartered Bank (SCB) pour organiser le 28 février à Hanoï un séminaire sur les perspectives économiques et financières mondiales en 2023 et leurs effets sur le Vietnam.



Dans son discours d’ouverture, l’assistante du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a indiqué qu’en 2023, l'économie mondiale devrait enregistrer une croissance inférieure à 3%, soit moins qu'en 2022, et continuer à faire face aux crises multiples.



Cependant, des signes optimistes commencent à apparaître en provenance de grandes économies telles que la Chine et les Etats-Unis, a-t-elle affirmé, ajoutant que certaines grandes économies devraient se redresser progressivement à partir de la fin de 2023.

L’assistante du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang. Photo: VNA



Dans ce contexte, Nguyen Minh Hang a déclaré que les études de la Standard Chartered présentées lors du séminaire aideraient les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises à saisir et à évaluer les tendances les plus récentes pour élaborer des plans appropriés.



Concernant les perspectives économiques du Vietnam, l’économiste Tim Leelahaphan de la Standard Chartered, a présenté ses prévisions selon lesquelles le Vietnam connaîtrait une croissance du PIB de 7,2% en 2023 et de 6,7% en 2024.



