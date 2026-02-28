Le Vietnam demeure un pôle d’attraction majeur des IDE

Les produits électroniques exportés. Photo: VNA

Le média russe Sputnik a récemment publié un article soulignant l’attrait des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, indiquant que le pays a attiré en 2025 le volume d’IDE le plus élevé de ces cinq dernières années et devrait maintenir cette dynamique en 2026. Le Vietnam est considéré par les investisseurs internationaux comme l’une des destinations les plus attractives d’Asie pour les flux d’investissements à long terme, bien que des défis subsistent.

Selon l’article publié le 25 février, le cabinet juridique international D’Andrea Partners (DP Group), fondé en Italie et spécialisé dans le conseil juridique et fiscal transfrontalier, estime que le Vietnam figure parmi les sept marchés les plus prometteurs d’Asie, grâce à la stabilité de ses fondamentaux macroéconomiques, aux réformes internes et aux évolutions de l’environnement mondial de l’investissement.

Citant des données de l’Office national des statistiques du Vietnam, DP Group précise qu’en janvier 2026, les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint environ 1,68 milliard de dollars, en hausse de 11,3 % en glissement annuel, soit le niveau le plus élevé pour un mois de janvier au cours des cinq dernières années. Outre les nouveaux projets autorisés, de nombreux projets en opération ont également été étendus, traduisant la confiance durable des investisseurs étrangers et une appréciation positive du climat des affaires.

Cette dynamique prolonge les performances enregistrées en 2025, année au cours de laquelle le Vietnam a attiré plus de 38,4 milliards de dollars d’IDE enregistrés, tandis que les décaissements ont atteint 27,62 milliards de dollars, un record sur cinq ans. Plus de 80 % des capitaux décaissés ont été injectés dans le secteur manufacturier et de la fabrication, confirmant le caractère stable et de long terme des flux entrants.

DP Group prévoit que le Vietnam maintiendra cette année une croissance robuste de son produit intérieur brut (PIB), soutenue par la résilience du secteur manufacturier et l’expansion régulière de la consommation intérieure. Le cabinet souligne que les politiques mises en œuvre accordent une importance croissante à la technologie, à l’innovation, au développement durable et au transfert de connaissances.

Plusieurs secteurs présentent des avantages notables pour attirer les IDE, notamment la production de haute technologie, l’assemblage électronique, le conditionnement et les tests de semi-conducteurs, ainsi que la fabrication de composants technologiques avancés. Le développement du secteur énergétique, en particulier des énergies renouvelables, constitue également un domaine à fort potentiel.

Toutefois, l’analyse met en évidence plusieurs défis pour 2026, dont l’intensification de la concurrence au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), des contraintes d’infrastructures dans certaines localités et une pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée, notamment dans les secteurs technologiques. À ces facteurs s’ajoutent des éléments externes tels que la recomposition géopolitique, l’évolution des politiques de taux d’intérêt et les exigences croissantes liées aux critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance)

Dans ce contexte, l’amélioration du cadre institutionnel, la stabilité des politiques publiques, le renforcement des ressources humaines et le développement d’infrastructures stratégiques demeurent des conditions essentielles pour permettre au Vietnam de préserver son attractivité en matière d’IDE et de maintenir une croissance soutenue et qualitative. - VNA/VI