Le Vietnam demeure le troisième exportateur de riz vers Singapour

Le Vietnam conserve sa troisième place parmi les fournisseurs de riz à Singapour. Photo: VNA

Le Vietnam conserve sa troisième place parmi les fournisseurs de riz à Singapour, un marché où il détient une part significative sur les segments du riz blanc ordinaire et du riz parfumé décortiqué.

Toutefois, au premier semestre 2025, la valeur de ses exportations vers la cité-État a reculé de 17,1% sur un an, s'établissant à 60,9 millions de dollars singapouriens (environ 47,7 millions de dollars américains), ce qui représente 24,5% des parts du marché total du riz importé, selon les données de l'agence Enterprise Singapore.

Ce recul s'explique principalement par une baisse du prix moyen à l'exportation du riz vietnamien, qui a diminué de 18,4% pour atteindre 517,5 dollars la tonne, d'après un rapport du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural.

Dans le détail, le riz blanc ordinaire demeure le principal produit des exportations vietnamiennes vers Singapour, avec une valeur de 38,6 millions de dollars singapouriens, soit une hausse notable de 11,9% par rapport à la même période en 2024, représentant ainsi 29,6% des parts de ce segment.

Par ailleurs, le Vietnam domine le marché pour deux autres variétés clés : le riz parfumé décortiqué et le riz gluant, représentant respectivement 57% et 61% des parts de marché. Bien que la valeur des importations de ces deux types de riz ait diminué par rapport à 2024, pour atteindre 15,5 millions et 4,7 millions de dollars singapouriens, le Vietnam demeure le premier exportateur de ces deux produits vers Singapour.

Entre janvier et juin, les importations totales de riz de Singapour ont progressé de 10,8% en glissement annuel pour un montant global de 248,9 millions de dollars singapouriens. Parmi les fournisseurs, l’Inde, qui se positionne en tête avec des exportations s'élevant à 87,8 millions de dollars singapouriens (35,3% de part de marché), suivie par la Thaïlande avec 76,2 millions de dollars (30,6%).

Pour l'avenir, le Bureau commercial du Vietnam estime que la compétition restera vive sur ce marché stable, notamment en raison de la concurrence des produits indiens, thaïlandais et japonais. Cependant, la proposition du gouvernement singapourien de négocier un accord commercial bilatéral sur le riz avec Hanoï pourrait jouer un rôle crucial dans la stabilisation des exportations vietnamiennes vers ce marché. – VNA/VI