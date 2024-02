En 2023, le Vietnam est resté le plus grand importateur de produits agricoles argentins en termes de volume, et ce pour la deuxième année consécutive.



En matière d'échanges commerciaux, le Brésil a été le premier partenaire de l'Argentine, suivi par les États-Unis et la Chine. Le Vietnam s’est classé au 7e rang.

Le Vietnam demeure le premier importateur de produits agricoles argentins en termes de volume. Photo: capture d'écran



Le journal Infobae et le site web Acercando Naciones ont cité la Bourse argentine de commerce de céréales Rosario disant que l'année dernière, le Vietnam a importé 5,3 millions de tonnes de maïs et de farine de soja pour l'alimentation du bétail, soit le volume le plus élevé parmi les importateurs.



Le chiffre d'affaires des importations vietnamiennes de farine de soja argentine a atteint 1,2 milliard de dollars et celui de maïs, 800 millions de dollars. -VNA/VI