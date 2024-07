Le Vietnam demande de l’aide de la FIATA pour faire face à l’augmentation du fret maritime

Port de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré souhaiter que la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) et son président puissent prendre des mesures pratiques pour aider les entreprises vietnamiennes à surmonter les défis causés par l'augmentation des tarifs de fret maritime, la congestion portuaire et la pénurie de conteneurs vides.



Dans une lettre envoyée au président de la FIATA, Turgut Erkeskin, le ministre Nguyên Hông Diên a souligné que ces difficultés avaient eu de graves impacts et avaient affecté la compétitivité des produits vietnamiens sur le marché international.



Il a proposé à la FIATA de partager des expériences et des solutions appliquées par les pays et les associations membres de la FIATA, souhaitant que la Fédération, dans le cadre de son influence sur d'autres organisations internationales dans les domaines de l'import-export, de la logistique et de la gestion des chaînes d'approvisionnement, mette l'accent sur la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale afin de donner une priorité appropriée aux moyens et aux équipements de transport pour le marché vietnamien.



Il a également proposé à la FIATA de soutenir le gouvernement vietnamien dans sa stratégie visant à positionner le Vietnam comme une plaque tournante de la fabrication de biens et un nouveau lieu de transbordement international en Asie au sein de la communauté mondiale des affaires logistiques.



Il lui a également suggéré d’autoriser des organisations vietnamiennes à participer aux programmes de formation et de certification de la FIATA pour contribuer à former rapidement des ressources humaines professionnelles et hautement capables d’accéder aux marchés internationaux.



Il a souligné que son ministère demanderait aux associations des secteurs d'exportation, aux associations et entreprises de logistique de coopérer étroitement et d'élaborer des plans de réponse en temps opportun pour minimiser les risques liés aux situations complexes futures.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce est convaincu que la coopération avec la FIATA continuera à se développer, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam apporterait des contributions au renforcement du rôle et du statut de la Fédération, et que son soutien efficace aiderait ce pays d'Asie du Sud-Est à s'intégrer dans le marché logistique mondial.



La FIATA (« International Federation of Freight Forwarders Associations » en anglais) est une organisation non gouvernementale. Elle est une source de référence sur les politiques et réglementations internationales régissant le secteur du transport de fret et de la logistique. FIATA travaille au niveau international pour représenter les prestataires de services qui opèrent dans la logistique commerciale et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.



Fondée en 1926 à Vienne, en Autriche, la FIATA est connue comme « la voix mondiale de la logistique du fret ». FIATA a son siège à Genève, en Suisse.



Le Vietnam accueillera le Congrès mondial de la FIATA en octobre 2025 à Hanoï. -VNA/VI