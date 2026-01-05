Le Vietnam demande à Netflix de retirer le film « Shine on me » en raison de cartes comportant une « ligne en forme de U »

Une carte illégale en forme de « ligne en U » apparaît dans le film « Shine on me » (Capture d'écran du film)

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé le 4 janvier que son département Cinéma avait demandé à Netflix de retirer le film « Shine on me » de son site web et de son application.



Dans une notification adressée à Netflix le 3 janvier, le département a indiqué avoir été informé que le film était diffusé en ligne au Vietnam via le site web (https://www.netflix.com) et l’application Netflix. La série, composée de 27 épisodes, est actuellement disponible dans le pays jusqu’à l’épisode 25. Netflix l’a classée T13 (13+), la rendant ainsi accessible aux spectateurs de 13 ans et plus.



Après examen, le département a constaté que la série contenait plusieurs images de cartes représentant une « ligne en forme de U » (aussi appelée "langue de bœuf"),, inexactes et portant atteinte à la souveraineté nationale du Vietnam (notamment dans l’épisode 25, de 32 minutes 10 secondes à 34 minutes 3 secondes). Le département a classé « Shine on me » comme film de catégorie C – sa diffusion est donc interdite – pour infraction à l’article 9, paragraphe 1, point d, de la loi de 2022 sur la cinématographie.



Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du décret gouvernemental n° 131/2022/ND-CP du 31 décembre 2022, portant application de certaines dispositions de la loi, le département a enjoint Netflix de retirer immédiatement le film de son site web et de son application dans les 24 heures suivant 21 h le 3 janvier 2026, et de lui soumettre un rapport de retrait avant 22 h le 4 janvier.- VNA/VI