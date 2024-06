Le Vietnam demande à la Chine de mettre fin à ses explorations illégales dans les eaux vietnamiennes

Ce jeudi après-midi, à Hanoi, lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, la porte-parole Pham Thu Hang a répondu à une question sur les explorations illégales menées par le navire Hai Yang 26 de la marine chinoise dans les eaux vietnamiennes.

Elle a déclaré que le Vietnam avait communiqué à plusieurs reprises avec la Chine concernant les activités illégales du navire d'enquête dans les eaux vietnamiennes.

Le Vietnam est extrêmement préoccupé et demande à la Chine de mettre fin aux explorations illégales du navire Hai Yang26 dans sa zone économique exclusive et son plateau continental, tels qu’ils ont été établis conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), de ne pas répéter des activités similaires, de respecter pleinement le droit souverain et le droit de juridiction du Vietnam, de même que le droit international, l’UNCLOS, la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et réaliser sérieusement les conceptions des dirigeants des deux pays sur le contrôle des divergences en mer, afin de maintenir le développement des relations bilatérales et de contribuer à la paix et à la stabilité en Mer Orientale, a-t-elle déclaré. - VNA/VI